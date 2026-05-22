Daftar 44 Pemain Sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026: Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak!

JawaPos.com - PSSI resmi merilis daftar 44 pemain sementara Timnas Indonesia proyeksi FIFA Matchday Juni 2026. Pelatih John Herdman menggabungkan pemain yang sebelumnya dipanggil untuk pemusatan latihan (TC) Piala AFF 2026, ditambah pemain diaspora dan lokal lainnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba dalam agenda di FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Skuad Garuda melawan Oman pada (5/6) dan Mozambik pada (9/6) mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memanggil para pemain untuk mengarungi agenda tersebut. Sebanyak 44 pemain dipanggil oleh juru taktik asal Inggris itu untuk menjalani persiapan jelang FIFA Matchday 2026 Juni.

Sebelumnya, John Herdman telah memanggil 23 pemain untuk proyeksi Piala AFF 2026. Nah, mayoritas pemain tersebut, kembali masuk ke daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday periode Juni 2026.

Hanya ada dua nama saja yang tidak masuk, yakni Thom Haye dan Shayne Pattynama. Kedua pemain tersebut tidak masuk daftar skuad sementara karena masih menjalani sanksi FIFA.

Lalu, sebanyak 14 pemain diaspora masuk dalam daftar 44 pemain sementara Timnas Indonesia. Ke-14 pemain tersebut adalah Emil Audero, Maarten Paes, Jay Idzes, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Tim Geypens, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, dan Marselino Ferdinan.

Selain itu, Herdman juga memanggil pemain lain dari kompetisi domestik yang tampil impresif musim ini seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Eliano Reijnders, Beckham Putra, Yakob Sayuri, Mauro Zijlstra, Dony Tri Pamungkas. Lalu ada juga satu pemain yang saat ini berstatus tanpa klub, yakni Ramadhan Sananta.

Kemudian jika dikerucut lagi, Persija Jakarta menyumbang pemain terbanyak dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia. Total tim berjuluk Macan Kemayoran itu total menyumbang delapan pemain.

Diketahui, pemusatan latihan Timnas Indonesia akan dimulai pada Selasa (26/5/2026) mendatang. Herdman nantinya akan mengerucutkan skuad terbaiknya sebelum tampil di agenda FIFA Matchday 2026 periode Juni mendatang.