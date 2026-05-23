Jangan Lewatkan! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persijap Jepara BRI Super League

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara, Sabtu (23/5), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan 34 Super League. Laga pamungkas ini sekaligus menjadi penentu apakah Maung Bandung dapat meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Persib diambang juara BRI Super League 2025/2026. Keunggulan dua poin dan head to head atas pesaing terdekat, Borneo FC, menjadi keuntungan Maung Bandung. Pada laga melawan Persijap Jepara sore ini, cukup hasil imbang yang dibutuhkan untuk mengunci gelar juara.

Pemain belakang Persib, Federico Barba mengatakan dia dan rekan-rekannya hanya perlu fokus di pertandingan penentu ini.

”Saya sangat fokus pada pertandingan ini. Saya pikir bagian terbaiknya adalah kami berada di tempat yang kami inginkan. Kami telah sampai pada pertandingan ini. Kami memiliki segalanya di tangan kami, dan kami hanya perlu fokus karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata Barba dikutip dari laman resmi klub.

Meski Persib superior ketika bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, bek asal Italia tersebut tetap akan menganggap melawan Persijap sebagai laga yang tidak mudah.

”Jadi, kami tahu di kandang sendiri kami sangat kuat. Kami sudah tahu itu, tetapi kami bermain melawan tim yang bagus. Jadi ini akan menjadi sulit, dan saya hanya memikirkan tentang ini, tentang pertandingan ini,” ucap Barba.

Pada laga final musim ini, Persib dipastikan tanpa full back kiri Layvin Kurzawa dan sang kapten, Marc Klok.

”Semua orang baik-baik saja. Kurzawa absen karena belum siap untuk pertandingan ini. Marc (Klok) juga absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Tapi selain mereka, semua siap untuk pertandingan,” kata pelatih Bojan Hodak.