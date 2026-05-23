Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 23 Mei 2026 | 21.54 WIB

Jangan Lewatkan! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persijap Jepara BRI Super League

Persib Bandung akan melawan Persijap Jepara di Super League 2025/2026. (persib.id) - Image

Persib Bandung akan melawan Persijap Jepara di Super League 2025/2026. (persib.id)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara, Sabtu (23/5), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan 34 Super League. Laga pamungkas ini sekaligus menjadi penentu apakah Maung Bandung dapat meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Persib diambang juara BRI Super League 2025/2026. Keunggulan dua poin dan head to head atas pesaing terdekat, Borneo FC, menjadi keuntungan Maung Bandung. Pada laga melawan Persijap Jepara sore ini, cukup hasil imbang yang dibutuhkan untuk mengunci gelar juara.

Pemain belakang Persib, Federico Barba mengatakan dia dan rekan-rekannya hanya perlu fokus di pertandingan penentu ini.

”Saya sangat fokus pada pertandingan ini. Saya pikir bagian terbaiknya adalah kami berada di tempat yang kami inginkan. Kami telah sampai pada pertandingan ini. Kami memiliki segalanya di tangan kami, dan kami hanya perlu fokus karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata Barba dikutip dari laman resmi klub.

Meski Persib superior ketika bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, bek asal Italia tersebut tetap akan menganggap melawan Persijap sebagai laga yang tidak mudah.

”Jadi, kami tahu di kandang sendiri kami sangat kuat. Kami sudah tahu itu, tetapi kami bermain melawan tim yang bagus. Jadi ini akan menjadi sulit, dan saya hanya memikirkan tentang ini, tentang pertandingan ini,” ucap Barba.

Pada laga final musim ini, Persib dipastikan tanpa full back kiri Layvin Kurzawa dan sang kapten, Marc Klok. 

”Semua orang baik-baik saja. Kurzawa absen karena belum siap untuk pertandingan ini. Marc (Klok) juga absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Tapi selain mereka, semua siap untuk pertandingan,” kata pelatih Bojan Hodak.

Sementara itu Persijap Jepara datang ke Bandung dengan tanpa beban setelah memastikan diri bertahan di Super League musim depan. Kendati demikian, Laskar Kalinyamat tetap akan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Masuk Nominasi Pemain Terbaik, Federico Barba Pilih Fokus Antar Persib Bandung Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Masuk Nominasi Pemain Terbaik, Federico Barba Pilih Fokus Antar Persib Bandung Juara

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20.50 WIB

Prediksi Persib vs Persijap: Laga Penentu Gelar Juara Maung Bandung di Pekan Terakhir BRI Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persib vs Persijap: Laga Penentu Gelar Juara Maung Bandung di Pekan Terakhir BRI Super League

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20.40 WIB

Ini Syarat Persib Bandung dan Borneo FC untuk Jadi Juara Super League Hari Ini! - Image
Sepak Bola Indonesia

Ini Syarat Persib Bandung dan Borneo FC untuk Jadi Juara Super League Hari Ini!

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore