Masuk Nominasi Pemain Terbaik, Federico Barba Pilih Fokus Antar Persib Bandung Juara

Aksi Federico Barba bersama Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Bek asing Persib Bandung asal Italia Federico Barba masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik BRI Super League 2025/26. Meski begitu, pemain asal Italia tersebut menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini bukan penghargaan individu, melainkan membawa Persib menyegel gelar juara musim ini.
Federico Barba menjadi salah satu kandidat kuat pemain terbaik musim ini setelah tampil konsisten bersama Persib sepanjang kompetisi. Dia bersaing dengan sejumlah nama lain seperti Mariano Peralta, Juan Villa dari Borneo FC, kemudian Allano Brendon dari Persija Jakarta, serta rekan setimnya Beckham Putra.
Penghargaan pemain terbaik BRI Super League 2025/26 akan diumumkan setelah laga penentuan juara pada Sabtu (23/5). Persib akan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sementara Borneo FC menjamu Malut United di Stadion Segiri. Kedua pertandingan dimainkan serentak pukul 16.00 WIB.
Meski namanya masuk nominasi, Federico Barba mengaku tidak terlalu memikirkan peluang meraih gelar individu tersebut. Menurut mantan pemain Como 1907 itu, pertandingan terakhir musim ini jauh lebih penting bagi seluruh tim.
”Saya rasa saat ini yang lebih penting adalah memikirkan pertandingan. Pekan ini saya fokus kepada pertandingan ini,” ujar Barba.
Persib sendiri kini berada di ambang juara. Tim berjuluk Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap untuk memastikan trofi musim ini jatuh ke tangan mereka.
Barba menyebut perjuangan Persib sejak awal musim hingga berada di posisi sekarang bukan hal yang mudah. Karena itu, dia ingin seluruh pemain tetap fokus hingga peluit akhir pertandingan terakhir musim ini.
”Kami semua di sini secara mental sudah bersiap untuk berjuang sampai pertandingan terakhir. Ini yang kami inginkan. Jadi kami sudah sampai di sini sekarang dan kami masih terus berjuang, ini hal yang fantastis,” kata Barba.
Pemain berusia 32 tahun tersebut juga menilai pencapaian individu akan datang dengan sendirinya jika tim mampu mencapai target utama mereka musim ini.
