Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 23 Mei 2026 | 20.40 WIB

Prediksi Persib vs Persijap: Laga Penentu Gelar Juara Maung Bandung di Pekan Terakhir BRI Super League

Pemain Persib saat laga super league. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani pertandingan paling menentukan musim ini saat menjamu Persijap Jepara pada pekan terakhir BRI Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB itu menjadi penentu nasib Maung Bandung dalam perburuan gelar juara.

Atmosfer pertandingan Persib vs Persijap dipastikan berlangsung panas. Ribuan bobotoh diperkirakan memenuhi stadion demi menyaksikan Persib mengunci gelar juara super league.

Namun, di balik euforia yang mulai terasa di Kota Bandung, skuad asuhan Bojan Hodak tetap diminta fokus penuh. Persib memang berada di posisi yang sangat menguntungkan. Marc Klok dan kolega hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi tetap berada di Bandung.

Meski demikian, tekanan justru semakin besar karena satu kesalahan kecil bisa membuat mimpi juara buyar di depan pendukung sendiri. Pelatih Bojan Hodak berkali-kali mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan situasi klasemen. Pertandingan terakhir sering kali menjadi laga paling sulit karena faktor mental dan tekanan suporter.

Persib sendiri datang dengan modal yang sangat baik. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka tidak tersentuh kekalahan. Kemenangan penting atas PSM Makassar dan Persija Jakarta membuat kepercayaan diri tim meningkat jelang laga penentuan ini.

Selain itu, performa lini depan Persib juga terlihat semakin tajam. Ramon Tanque, Berguinho, hingga Uilliam Barros mampu tampil konsisten dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Dukungan penuh dari publik GBLA tentu menjadi tambahan energi bagi Maung Bandung.

Meski begitu, Persib dipastikan tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Kapten tim Marc Klok harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Kehilangan Klok jelas menjadi kerugian karena perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah.

Untungnya, Persib masih memiliki banyak opsi pemain berpengalaman. Adam Alis dan Thom Haye diprediksi akan menjadi motor permainan di lini tengah untuk mengatur ritme sekaligus menjaga dominasi penguasaan bola.

Di sisi lain, Persijap Jepara datang tanpa tekanan besar. Posisi mereka di klasemen relatif aman, namun bukan berarti tim asal Jepara itu akan bermain santai. Persijap justru berpotensi menjadi batu sandungan serius bagi Persib.

