Mauricio Souza Beri Kesempatan Debut untuk Hafizh Rizkianur di Laga Persija vs Semen Padang

Kiper Persija Jakarta, Hafizh Rizkianur. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Kiper muda Persija Jakarta, Persija Jakarta, Hafizh Rizkianur dipastikan menjalani debut bersama tim utama saat menghadapi Semen Padang FC pada laga pekan terakhir Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB.
Kesempatan tampil di level tertinggi menjadi momen penting bagi kiper berusia 20 tahun itu. Setelah musim lalu mulai masuk ke dalam skuad senior Persija, Hafizh akhirnya mendapat kepercayaan dari pelatih Mauricio Souza untuk tampil sejak menit awal.
Keputusan itu tidak datang begitu saja. Hafizh dinilai menunjukkan perkembangan positif selama menjalani latihan bersama tim utama, baik dari segi teknik, kesiapan fisik, hingga mental bertanding.
Momen debut ini terasa semakin spesial karena Hafizh baru saja membawa Persija U-20 meraih gelar Elite Pro Academy (EPA) Super League U20 2025/26. Gelar tersebut diraih pekan lalu dan menjadi pencapaian penting dalam perjalanan kariernya sebagai pemain muda.
Kini, Hafizh mendapat kesempatan naik satu level dengan tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Situasi itu membuat dirinya semakin termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik.
Dalam konferensi pers pralaga, Hafizh mengaku sudah mempersiapkan diri dengan maksimal bersama rekan-rekannya. Ia menegaskan Persija ingin menutup musim dengan hasil positif di depan pendukung sendiri.
“Untuk persiapan, kami sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan menghadapi pertandingan melawan Semen Padang. Semua pemain berlatih dengan baik dan kami tentu ingin menutup musim ini dengan meraih tiga poin,” ujar Hafizh.
Ia juga bersyukur atas pencapaian bersama tim U-20 yang dinilainya menjadi modal penting sebelum menjalani debut di tim senior.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur setelah kemarin berhasil menjuarai Elite Pro Academy U20 bersama Persija. Itu menjadi bekal penting untuk saya, terutama secara mental menghadapi pertandingan nanti,” katanya.
