Prediksi Persija vs Semen Padang: Gustavo Almeida Siap Pimpin Macan Kemayoran Tutup Musim dengan Manis

Selebrasi Gustavo Almeida setelah cetak gol untuk Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025/2026 dengan menghadapi Semen Padang di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5) sore WIB. Meski kedua tim sudah tidak memiliki target besar di klasemen, pertandingan ini tetap diprediksi berjalan menarik karena masing-masing membawa misi berbeda.
Macan Kemayoran dipastikan finis di papan atas dan mengamankan posisi ketiga klasemen akhir super league. Posisi tersebut membuat Persija tidak lagi bisa mengejar pesaing di atasnya maupun digeser tim lain di bawah. Sementara itu, Semen Padang sudah dipastikan turun kasta setelah menjalani musim yang cukup berat.
Situasi itu membuat laga terakhir musim ini lebih menyoroti gengsi dan kebanggaan tim. Persija ingin memberikan kemenangan bagi pendukung mereka yang akan memadati stadion.
Bermain di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Mauricio Souza untuk menutup kompetisi dengan hasil positif. Persija juga memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini. Dalam lima laga terakhir, tim ibu kota mampu meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah.
Kemenangan 3-1 atas Persik Kediri pada pekan sebelumnya menjadi bukti bahwa performa Gustavo Almeida dan kolega masih cukup stabil. Produktivitas lini depan Persija juga menjadi salah satu kekuatan utama musim ini. Gustavo Almeida tetap menjadi andalan di sektor serang dengan dukungan pemain kreatif seperti Jean Motta, Rayhan Hannan, dan Allano Lima.
Kombinasi pemain asing dan lokal membuat permainan Persija lebih variatif saat menyerang. Meski demikian, Persija tetap harus kehilangan beberapa pemain penting.
Alaeddine Ajaraie dipastikan absen karena akumulasi kartu. Namun kondisi itu diyakini tidak terlalu memengaruhi kekuatan tim karena Mauricio Souza masih memiliki banyak opsi di lini depan.
Rayhan Hannan berpeluang tampil sejak menit awal untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemain muda itu beberapa kali menunjukkan performa menjanjikan sepanjang musim dan dinilai mampu memberikan energi tambahan di sektor penyerangan.
Di sisi lain, Semen Padang datang ke Jakarta dengan kondisi kurang ideal. Kabau Sirah menelan lima kekalahan beruntun dan hanya mampu mencetak sedikit gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan pada laga sebelumnya, mereka harus menelan kekalahan telak 0-7 dari Persebaya.
