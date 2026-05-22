Andik Vermansah Penuhi Nazar Menyemir Rambut, Eks Persebaya Surabaya Pilih Warna Silver

JawaPos.com - Rambut Andik Vermansah yang biasanya hitam kini berubah menjadi silver. Ternyata, perubahan itu untuk memenuhi nazarnya.

“Saya sempat bernazar, kalau bisa membawa Garudayaksa FC promosi ke kasta teratas, saya akan semir rambut,” katanya kepada Jawa Pos.

Sejatinya, Garudayaksa FC sudah memastikan promosi sejak awal Mei lalu. Hal itu terjadi setelah mereka menjadi pemuncak klasemen Grup 1. Namun, pemain 34 tahun itu itu tidak langsung mengecat rambutnya.

Bahkan, rambutnya masih berwarna hitam ketika laga final melawan PSS Sleman (9/5).

“Sebenarnya, begitu Garudayaksa FC sudah pasti promosi, saya ingin langsung mewarnai rambut. Tapi, saya ingat pernah dua kali kalah di laga penentuan saat tampil dengan rambut berwarna,” ungkap pemain asal Jember itu.

Karena itu, Andik mengurungkan niatnya untuk mewarnai rambut.

“Setelah menjadi juara Championship 2025-2026, baru saya berani melaksanakan nazar mewarnai rambut,” terang mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Warna silver dipilih karena terlihat nyentrik. Andik mengaku sangat lega bisa melaksanakan nazarnya tersebut.