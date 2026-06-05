Persib Hadapi JDT hingga Port FC di Shopee Cup 2026/27, Ini Analisis Peluang Lolos Maung Bandung!

Persib Bandung akan bertemu Johor Darul Ta'zim di ACC 2026/2027. (X.com/@persib)
JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan menghadapi tantangan berat pada fase grup ASEAN Club Championship atau Shopee Cup 2026/27.
Hasil undian menempatkan Maung Bandung di Grup B bersama sejumlah klub kuat yang berstatus juara maupun langganan juara di kompetisi domestik Asia Tenggara.
Dalam hasil drawing yang diumumkan penyelenggara, Persib tergabung bersama Port FC (Thailand), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lions City Sailors (Singapura), Cong An Hanoi (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), serta pemenang Play-off 2 antara Ezra FC dari Laos dan Shan United dari Myanmar.
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Grup ini langsung mendapat perhatian karena hampir seluruh peserta merupakan tim papan atas di negaranya masing-masing.
Bahkan sempat muncul anggapan bahwa Grup B bisa menjadi "grup juara" apabila Buriram United masuk ke pot yang sama. Meski tidak terjadi, kualitas peserta di Grup B tetap tergolong sangat tinggi.
Tantangan terbesar Persib diperkirakan datang dari Johor Darul Ta'zim (JDT). Klub asal Malaysia tersebut dalam beberapa tahun terakhir mendominasi Liga Super Malaysia dan rutin tampil di kompetisi Asia.
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Selain memiliki kedalaman skuad yang kuat, pengalaman internasional JDT juga menjadi modal penting.
Port FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub Thailand itu terus berkembang dan diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki pengalaman di level regional maupun Asia.
Sementara itu, Cong An Hanoi dikenal sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Vietnam yang memiliki materi pemain kompetitif.
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