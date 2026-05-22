Persita vs Persis Solo: Carlos Pena Tekankan Semangat Juang Demi Tutup Musim dengan 3 Poin

JawaPos.com - Persita Tangerang menatap laga terakhir BRI Super League 2025/26 dengan tekad meraih kemenangan saat menghadapi Persis Solo. Duel pekan ke-34 itu akan berlangsung di Banten International Stadium pada Sabtu (23/5) tanpa kehadiran penonton.

Bek Persita Tamirlan Kozubaev menilai timnya sebenarnya mampu tampil konsisten sepanjang musim. Namun, performa yang menurun dalam dua bulan terakhir membuat Pendekar Cisadane kehilangan banyak poin penting.

Menurut pemain asal Kirgistan tersebut, salah satu fokus utama Persita saat ini adalah memperbaiki lini pertahanan agar kembali solid seperti pada awal musim.

”Tentu setelah kebobolan di laga sebelumnya kami ingin selalu menjaga clean sheet di laga berikutnya,” ujar Tamirlan.

Dia menambahkan bahwa Persita beberapa kali hanya kalah tipis dengan kebobolan satu gol. Karena itu, menjaga konsistensi permainan dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi tim.

Tamirlan juga menyebut hasil imbang melawan Malut United menjadi modal positif untuk membangun kembali kepercayaan diri skuad Persita. Dalam beberapa pertandingan terakhir, tim memang kesulitan menjaga tren positif setelah menelan sejumlah kekalahan.

”Kuncinya adalah dengan kerja keras dan bersama-sama bekerja sebagai tim. Kami selalu ingin memenangkan pertandingan dan tidak kebobolan tentunya,” lanjut Tamirlan.

Sementara itu, pelatih Persita Carlos Pena meminta para pemain tetap menjaga mentalitas bertarung meski laga terakhir musim ini sudah tidak menentukan posisi tim secara signifikan.