Jadwal Pekan Terakhir BRI Super League 2026: Persib Incar Pertahankan Gelar Juara, Persis dan Madura Berebut Selamat dari Degradasi

Achmad Jufriyanto saat meraih gelar bersama Persib Bandung. (Dok. Achmad Jufriyanto)
JawaPos.com - Persaingan BRI Super League 2025/2026 akhirnya memasuki fase paling menentukan. Pekan ke-34 yang digelar pada 22 hingga 23 Mei 2026 dipastikan menghadirkan tensi tinggi karena perebutan gelar juara dan pertarungan menghindari degradasi masih belum selesai.
Semua mata tertuju pada pertandingan terakhir musim ini. Persib Bandung berada di posisi terdepan dalam perburuan trofi setelah mengoleksi 78 poin dari 33 pertandingan.
Namun keunggulan dua angka atas Borneo FC membuat persaingan belum sepenuhnya aman. Satu kesalahan saja bisa mengubah peta juara di detik terakhir kompetisi.
Persib akan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5) sore. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi skuad Maung Bandung yang sedang berada dalam atmosfer penuh optimisme.
Ribuan Bobotoh diperkirakan memadati stadion untuk menyambut kemungkinan pesta juara yang sudah dinantikan sejak awal musim. Situasi ini membuat pertandingan Persib melawan Persijap dipastikan berjalan dengan tekanan besar.
Persib hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan gelar juara tetap berada di Bandung. Hasil imbang sudah cukup bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk mengangkat trofi tanpa harus melihat hasil pertandingan lain.
Meski berada di atas angin, Persib tetap tidak boleh kehilangan fokus. Tekanan besar dalam laga penentuan sering kali menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi. Persijap Jepara dipastikan datang tanpa beban dan berpotensi memberikan perlawanan sengit di laga terakhir mereka musim ini.
Di saat bersamaan, Borneo FC masih menjaga harapan untuk menyalip Persib di klasemen akhir. Klub berjuluk Pesut Etam itu akan menghadapi Malut United dalam pertandingan yang digelar pada waktu yang sama.
Borneo wajib meraih kemenangan sambil berharap Persib gagal mendapatkan poin penuh. Konsistensi Borneo sepanjang musim membuat persaingan gelar tetap hidup hingga pekan terakhir.
