Janji Suci ke Bonek! Bernardo Tavares Ingin Persebaya Surabaya Tutup Musim dengan Indah Wajib Kalahkan Persik Kediri

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta pemain Green Force tampil maksimal saat menghadapi Persik Kediri di laga terakhir musim 2025-2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memburu kemenangan saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/5/2026) sore. Laga terakhir musim ini menjadi momen penting bagi Green Force untuk mengunci posisi empat besar sekaligus memberikan kenangan manis bagi Bonek sebelum memasuki musim baru.
Pelatih Bernardo Tavares menegaskan pertandingan penutup kompetisi tidak boleh dianggap biasa. Dia ingin seluruh pemain tampil maksimal demi meninggalkan kesan positif yang akan terus diingat hingga awal musim depan.
Persebaya Surabaya menilai pertandingan kontra Persik Kediri memiliki makna besar karena menjadi penutup perjalanan panjang musim 2025/2026.
Green Force ingin memastikan musim ini ditutup dengan kemenangan di hadapan ribuan Bonek yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.
“Sangat penting untuk melakukan pekerjaan kita dengan cara yang baik, mencoba untuk menang, mencoba melakukan segalanya di tingkat profesional yang baik,” ujar Bernardo Tavares.
Pelatih asal Portugal itu menilai pertandingan terakhir selalu menjadi gambaran terakhir yang melekat di memori pemain, pelatih, hingga suporter.
“Karena ini adalah 'gambar terakhir' yang akan ada dalam ingatan kita sampai pertandingan pertama musim depan,” imbuhnya.
Pernyataan itu memperlihatkan betapa seriusnya Persebaya Surabaya mempersiapkan duel melawan Persik Kediri.
Selain mengejar kemenangan, Persebaya Surabaya juga masih memiliki target mempertahankan posisi empat besar klasemen akhir BRI Super League 2025/2026.
