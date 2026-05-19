Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.48 WIB

Dirumorkan Dibajak Garudayaksa FC! Francisco Rivera Menjelma Roh Penjaga Persebaya Surabaya

Selebrasi Francisco Rivera usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)

JawaPos.com - Francisco Rivera dirumorkan masuk radar Garudayaksa FC untuk Super League 2026/2027 usai tampil luar biasa bersama Persebaya Surabaya musim ini. Playmaker asal Meksiko itu menjadi salah satu aktor penting di balik kebangkitan Green Force dengan kontribusi 13 gol dan sembilan assist hingga pekan ke-33.

Rumor tersebut langsung memancing perhatian Bonek setelah akun sepak bola nasional mulai mengaitkan nama Rivera dengan klub promosi Super League musim depan. Di tengah spekulasi transfer yang terus berkembang, manajemen Persebaya Surabaya juga dikabarkan sudah menyiapkan kontrak baru untuk sang pemain.

Mengapa Garudayaksa FC Memburu Francisco Rivera?

Garudayaksa FC disebut serius membangun skuad kompetitif setelah memastikan diri promosi sebagai kampiun Pegadaian Championship. Klub tersebut mulai membidik sejumlah pemain berpengalaman di Super League, termasuk Francisco Rivera yang tampil konsisten sepanjang musim.

”RUMOR: Kampiun Pegadaian Championship, Garudayaksa dikabarkan tengah membidik playmaker andalan Persebaya Surabaya asal Meksiko, Francisco Rivera,” tulis @sepakbola90menit_.

Rumor itu semakin kuat setelah kontrak Rivera bersama Persebaya Surabaya disebut akan habis pada 31 Mei 2026. Situasi kontrak tersebut membuat nama Rivera menjadi salah satu pemain paling menarik di bursa transfer awal musim.

Apalagi gelandang berusia 31 tahun itu berhasil menjelma sebagai pusat permainan Green Force sepanjang kompetisi berlangsung. Meski begitu, kabar lain juga menyebut Persebaya Surabaya tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Rivera disebut telah mendapat tawaran perpanjangan kontrak berdurasi dua musim dari manajemen klub.

Jika benar bertahan, itu menjadi sinyal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga fondasi tim musim depan. Sebab Rivera kini bukan sekadar pemain asing biasa, tetapi sudah menjadi roh permainan Green Force di lini tengah dan lini serang.

Francisco Rivera Jadi Otak Permainan Green Force

Performa terbaik Rivera kembali terlihat saat Persebaya Surabaya menghancurkan Semen Padang FC dengan skor telak 0-7 di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5). Kemenangan tersebut terasa spesial karena menjadi kemenangan pertama Green Force di Padang.

Dalam pertandingan itu, Rivera tampil dominan dengan menyumbang satu gol dan dua assist. Permainannya begitu hidup dengan visi bermain, distribusi bola akurat, hingga kemampuan membaca ruang yang membuat lini pertahanan lawan kewalahan.

