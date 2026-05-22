Jelang Derbi Jatim Persebaya vs Persik, Bernardo Tavares Soroti Kondisi Pemain

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak ingin menutup musim BRI Super League 2025/26 dengan sekadar menjalani laga formalitas. Meski datang dengan modal kemenangan meyakinkan pada pekan sebelumnya, pelatih Bernardo Tavares justru menyimpan perhatian besar terhadap kondisi tim jelang derbi Jatim menghadapi Persik Kediri.

Laga pekan ke-34 super league mempertemukan dua tim Jawa Timur itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5) sore. Atmosfer derbi Jatim Persebaya kontra Persik diprediksi berlangsung meriah dengan dukungan penuh dari Bonek dan Bonita yang dipastikan memadati stadion.

Namun di balik optimisme tersebut, kondisi skuad Persebaya ternyata belum sepenuhnya ideal jelang lawan Persik. Sejumlah pemain masih dalam tahap pemulihan setelah menjalani musim panjang super league yang cukup menguras tenaga dan konsistensi fisik.

Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa tim pelatih saat ini masih terus memantau perkembangan beberapa pemain sebelum menentukan komposisi akhir untuk menghadapi Persik Kediri.

”Jadi seperti yang kalian lihat, kami memiliki beberapa pemain yang kondisinya tidak 100 persen. Kami memberikan waktu istirahat kepada beberapa pemain karena mereka layak mendapatkannya,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Dia berharap tim medis dapat memaksimalkan proses pemulihan para pemain agar Persebaya memiliki lebih banyak opsi dalam pertandingan terakhir musim ini.

”Kami berharap departemen medis melakukan tugasnya dengan baik, dan di akhir hari akan lihat apakah ada pemain yang bisa bergabung dengan kami untuk pertandingan berikutnya agar kami memiliki lebih banyak pilihan,” lanjut Bernardo Tavares.

Meski bermain di kandang sendiri dan berada dalam tren positif, Bernardo Tavares menegaskan bahwa Persik Kediri bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Menurut dia, Persik memiliki kualitas permainan yang cukup merepotkan, terutama dalam membangun serangan dan melakukan transisi cepat.