20 Laga Nahan Sakit, Kiko Carneiro Beberkan Kondisi yang Membuatnya Tinggalkan Persik Kediri

JawaPos.com - Misteri absennya Kiko Carneiro dalam sejumlah pertandingan terakhir Persik Kediri di BRI Super League 2025/26 akhirnya terjawab.

Bek tengah asal Portugal tersebut mengungkapkan bahwa dirinya harus menepi lebih awal karena mengalami cedera yang telah mengganggunya sepanjang musim.

Sebelumnya, hilangnya nama Kiko dari daftar pemain Persik memunculkan berbagai spekulasi. Namun, pemain berusia 26 tahun itu memastikan bahwa kondisi fisiknya yang terus menurun menjadi alasan utama dirinya tidak bisa menyelesaikan kompetisi hingga akhir.

Sepanjang musim lalu, Kiko tercatat absen dalam 12 pertandingan. Tiga laga di antaranya disebabkan hukuman akumulasi kartu kuning dan kartu merah, sementara sembilan pertandingan terakhir harus dilewatkan karena masalah cedera.

Kehilangan Kiko menjadi pukulan bagi lini pertahanan Persik. Pelatih Marcos Reina beberapa kali mencoba berbagai opsi untuk mengisi kekosongan tersebut, termasuk menduetkan Hamra Hehanussa dengan M. Firly maupun memberikan kesempatan kepada Chechu Meneses.

Namun, pertahanan tim dinilai belum mampu tampil sekuat saat masih diperkuat bek asal Portugal itu.

Melalui pernyataannya, Kiko mengungkapkan bahwa musim 2025/26 merupakan periode paling berat sepanjang karier profesionalnya sebagai pesepak bola.

"Musim ini akhirnya sampai di pengujung. Tanpa ragu, ini adalah musim paling sulit sejak saya menjadi pemain sepak bola. Dari 22 pertandingan, 20 di antaranya saya jalani dalam kondisi kesakitan," ujar Kiko.