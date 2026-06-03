Mirza Mustafic Resmi Tinggalkan Bali United, Gagal Capai Kesepakatan Kontrak Baru Musim Depan

JawaPos.com - Bali United resmi berpisah dengan Mirza Mustafic menjelang bergulirnya musim baru.

Gelandang serang asal Luksemburg tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait kontrak baru.

Keputusan ini mengakhiri kebersamaan Mustafic yang baru bergabung dengan Bali United pada musim 2025/2026.

Meski hanya semusim membela klub asal Pulau Dewata tersebut, pemain berusia 27 tahun itu mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan di lini tengah tim.

Sepanjang musim 2025/2026, Mustafic mencatatkan 18 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bali United.

Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan lima gol dan satu assist dengan total waktu bermain mencapai 1.048 menit.

Kehadiran Mustafic sempat memberikan warna berbeda dalam permainan Bali United. Kemampuannya dalam mengatur tempo serangan, membuka ruang, serta melepaskan umpan-umpan kreatif membuatnya menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan di sektor gelandang.

Sebelum berkarier di Indonesia, Mustafic memiliki perjalanan sepak bola yang cukup panjang di Eropa.