Daftar Nominasi Penghargaan Individu Super League 2025/2026: Peralta hingga Barba Bersaing Jadi Pemain Terbaik

I.League rilis daftar nominasi penghargaaan super league 2025/2026. (I.League)
JawaPos.com - Operator kompetisi sepak bola kasta teratas Indonesia I-League, resmi merilis nominasi penghargaan individu Super League 2025/2026. Sejumlah nama akan bersaing untuk meraih gelar pribadi pada musim ini.
Pada kategori paling prestisius, pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP), lima nama akan bersaing ketat. Yakni Mariano Peralta dan Juan Villa (Borneo FC), Federico Barba dan Beckham Putra (Persib Bandung), dan Allano Lima (Persija Jakarta).
Winger Borneo asal Argentina, Mariano Peralta menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan MVP musim ini setelah mampu catatkan dua digit gol dan asis, 18 gol dan 13 asis. Selain itu, Pesut Etam mampu dia bawa bersaing dalam perebutan gelar juara sejak awal musim.
Dalam nominasi penghargaan individu musim ini, Persib Bandung dan Borneo FC mendominasi dengan masing-masing mengirimkan tiga dan lima wakil. Pencapaian tersebut tak lepas dari kedua tim yang konsisten di dua besar dan masih bersaing ketat dalam perebutan gelar juara hingga akhir musim.
Sementara itu kiper PSIM Jogja Cahya Supriadi menjadi satu-satunya pemain yang masuk ke dalam dua kategori. Mantan kiper Persija Jakarta ini akan bersaing dengan Dony Tri Pamungkas dan Rivaldo Pakpahan di nominasi pemain muda terbaik dan juga masuk dalam nominasi penjaga gawang terbaik bersama dengan Nadeo Argawinata dan Igor Rodrigues.
Daftar Nominasi Penghargaan Individu Super League 2025/2026
PEMAIN TERBAIK (MVP)
Mariano Peralta (Borneo FC)
Federico Barba (Persib Bandung)
