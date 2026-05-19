Jelang Persija vs Semen Padang, Ardhi Tjahjoko Tegaskan Target Wajib Menang di JIS

Skuad Persija Jakarta. (Persija)
JawaPos.com - Musim panjang penuh dinamika akhirnya membawa Persija Jakarta ke pertandingan terakhir Super League 2025/26. Macan Kemayoran akan menjamu Semen Padang FC di Jakarta International Stadium pada Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB dalam laga penutup yang sarat gengsi dan harapan.
Bermain di depan ribuan Jakmania, Persija bertekad mengakhiri musim dengan hasil positif. Tiga poin menjadi target utama demi memberikan penutup manis setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan sepanjang kompetisi musim ini.
Manajer Persija Ardhi Tjahjoko memastikan timnya tidak akan menganggap enteng lawan meski Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi. Menurut dia, setiap pertandingan tetap membutuhkan fokus dan kerja keras karena semua tim memiliki kualitas yang patut diwaspadai.
”Kami akan berjuang maksimal di pertandingan terakhir. Mudah-mudahan kami bisa meraih tiga poin,” ujar Ardhi menjelang laga.
Dia menegaskan, status lawan di papan bawah tidak mengubah pendekatan Persija di pertandingan nanti. Baginya, setiap tim tetap memiliki kekuatan yang bisa menyulitkan apabila dihadapi tanpa kesiapan penuh.
”Kalau bagi saya, mau tim papan bawah atau papan atas, sama saja. Semuanya mempunyai kekuatan juga. Jadi, kami tetap maksimal di laga besok. Targetnya harus menang, harus tiga poin besok,” lanjut Ardhi Tjahjoko.
Semangat serupa juga disampaikan bek Persija Paulo Ricardo. Pemain asal Brasil itu menilai seluruh skuad masih memiliki motivasi besar untuk menampilkan permainan terbaik pada laga terakhir musim ini.
Menurut Paulo, Persija ingin menjaga konsistensi performa seperti yang sudah diperlihatkan sepanjang kompetisi. Karena itu, seluruh pemain bertekad tampil maksimal demi menutup musim dengan hasil yang membanggakan.
”Satu-satunya hal yang saya ketahui adalah bahwa kami masih memiliki satu laga tersisa dan kami harus bermain bagus seperti yang selalu kami lakukan di tiap pertandingan,” kata Paulo.
