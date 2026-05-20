Laga Pamungkas Persib Bandung vs Persijap Jepara: Bojan Hodak Kembali, Marc Klok Absen

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dipastikan akan mendampingi tim asuhannya saat melawan Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Namun, skuad berjuluk Pangeran Biru itu tidak akan dipimpin kapten Marc Klok dalam laga tersebut.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pamungkas, karena menjadi penentu Pangeran Biru merebut gelar juara musim ini.

Persib Bandung saat ini memimpin klasemen dengan raihan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda. Artinya, Pangeran Biru hanya butuh hasil imbang saja untuk mengunci gelar juara Super League musim ini.

Dalam laga pamungkas tersebut, Persib Bandung mendapat angin segar dengan kembalinya pelatih Bojan Hodak. Sebelumnya, pelatih berkepala plontos itu absen karena akumulasi kartu sehingga tak mendampingi skuadnya kala menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar akhir pekan lalu.

”Laga terakhir nanti Coach Bojan (Hodak) sudah bisa mendampingi tim. Nanti giliran saya yang akan menyaksikan pertandingan dari atas (tribun), saya kena larangan tampil,” ujar asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (19/5).

Selain kembalinya Bojan Hodak, Persib juga kembali diperkuat dua pemain andalannya yakni Federico Barba dan Luciano Guaycochea. Kedua pemain tersebut juga absen di laga sebelumnya akibat akumulasi kartu kuning.

Di sisi lain, Persib Bandung justru harus kehilangan kapten tim Marc Klok akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Pemain berlabel Timnas Indonesia naturalisasi itu menerima kartu kuning saat melawan PSM Makassar.

Klok mengaku kecewa dengan kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi Juku Eja -julukan PSM Makassar. Pemain berusia 33 tahun itu memastikan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.