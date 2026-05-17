Update Klasemen Super League Usai Persib Bandung Menang Dramatis dan Borneo FC Terpeleset: Pangeran Biru Bisa Pesta Juara di GBLA!

Pemain dan staf pelatih Persib Bandung di depan ribuan Bobotoh, di mana mereka bisa berpesta di GBLA. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan dramatis atas PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Kemenangan tersebut membuat tim berjuluk Pangeran Biru itu di ambang juara.
Persib Bandung menang tipis 2-1 atas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam WIB. Bisa dikatakan, Thom Haye dkk meraih kemenangan dengan dramatis.
Persib Bandung membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Thom Haye (34’), sebelum mampu disamakan Yuran Fernandes pada menit ke-53. Tapi, Pangeran Biru menunjukkan mentalitasnya, karena mencetak gol di menit-menit akhir lewat sundulan Julio Cesar (90+7’).
Kemenangan tersebut sekaligus mempermulus laju Persib Bandung dalam meraih hattrick gelar juara. Skuad Pangeran Biru kini memimpin klasemen dengan raihan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda.
Persib Bandung sukses memperlebar jarak, karena di saat yang bersamaan Borneo FC harus terpeleset di pekan ke-33. Tim berjuluk Pesut Etam itu ditahan imbang tanpa gol kala bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam WIB.
Jarak dua poin atas Borneo FC praktis membuat Persib Bandung di ambang juara. Pangeran Biru bisa merayakan mahkota gelar ketiganya di pekan terakhir atau pekan ke-34 Super League 2025/2026.
Manisnya, Persib Bandung akan memainkan pertandingan pekan terakhirnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5/2026). Dalam laga kandang tersebut, Pangeran Biru akan menjamu Persijap Jepara.
Jika meraih kemenangan dalam laga tersebut, praktis Persib Bandung akan merayakan pesta juaranya di hadapan ribuan Bobotoh. Bahkan, jika hasil akhirnya imbang pun Pangeran Biru akan tetap keluar sebagai juara Super League musim ini. Pasalnya, mereka unggul head-to-head atas Borneo FC.
Di sisi lain, Borneo FC terjebak dalam situasi sulit karena peluang untuk merengkuh takhta juara hampir tertutup. Pesut Etam bisa saja merebut gelar juara jika merebut kemenangan di laga terakhir, dan Persib Bandung menelan kekalahan dari Persijap Jepara.
