Borneo FC Tolak Menyerah! Mariano Peralta dan Fabio Lefundes bakal Berjuang hingga Laga Terakhir

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menolak menyerah dalam perburuan gelar Super League. Laga melawan Malut United pada 23 Mei nanti akan menjadi penentu keberhasilan mereka meraih gelar.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, membakar semangat pemainnya di ruang ganti setelah laga imbang melawan Persijap Jepara. Dia ingin para pemainnya berjuang di laga terakhir melawan Malut United yang dimainkan di Stadion Segiri.

"Saya mau bilang ke kalian semua. Ayo angkat kepala, kita harus coba. Kita masih harus berjuang di rumah (Stadion Segiri). Saya tidak terima kalau kalian tundukkan kepala karena kita masih harus berjuang di rumah," kata Fabio Lefundes di ruang ganti yang diunggah di Instagram.

Mariano Peralta Bakar Semangat Pemain Borneo FC Di sisi pemain, Mariano Peralta menjadi salah satu yang optimistis bahwa Borneo FC terus berjuang hingga pertandingan terakhir. Dia selalu percaya timnya selalu meningkatkan permainannya.

"Kami terus berupaya menciptakan peluang hingga pertandingan terakhir. Tim ini selalu menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Percaya sampai akhir," tulis penyerang asal Argentina tersebut di Instagram.

Borneo FC Wajib Menang Melawan Malut United Di pekan ke-33, persaingan gelar Super League seketika menjadi berat bagi Borneo FC. Pada laga melawan Persijap Jepara, tim berjuluk Pesut Etam tersebut harus bermain imbang tanpa gol.

Sementara Persib yang merupakan pesaing utama dalam perburuan gelar, meraih kemenangan dramatis melawan PSM Makassar. Tim asuhan Bojan Hodak tersebut berhasil meraih kemenangan di menit akhir lewat gol dari Julio Cesar menit ke-90+7.