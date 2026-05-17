Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang Persijap Jepara, Peluang Juara Borneo FC Tipis!

JawaPos.com - Persijap Jepara sukses menahan imbang Borneo FC Samarinda dengan skor 0-0 di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Hasil yang sangat pahit bagi Borneo FC. Sebab, hasil imbang tersebut membuat peluang juara tim asal Samarinda itu sangat tipis karena terpaut dua angka dari Persib Bandung yang memimpin klasemen.

Persib Bandung memimpin dengan raihan 78 poin. Tim berjuluk Pangeran Biru itu baru saja berhasil menang dramatis atas PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Belum semenit laga berjalan, Persijap Jepara langsung mengancam lewat sepakan Alexis Gomez dari luar kotak penalti. Sayangnya, tendangan tersebut masih melebar di sisi gawang Borneo FC.

Pada menit ke-17, giliran Borneo FC yang mendapatkan kesempatan emas melalui pemain andalannya, Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu menunjukkan aksi individu di sayap kanan yang sayangnya gagal terkonversi menjadi gol.

Setelah itu, kedua tim saling jual beli serangan dan terus nyaris mencetak gol. Mariano Peralta lagi-lagi menjadi ancaman bagi Persijap Jepara lewat peluang emas yang tercipta di menit ke-39.