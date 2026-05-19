Fix! Persija Jakarta Jamu Semen Padang FC di JIS

JawaPos.com - Teka-teki soal venue pertandingan kandang Persija Jakarta kontra Semen Padang di pekan terakhir Super League 2025/2026 akhirnya terungkap. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan menjamu tamunya di Jakarta International Stadium (JIS).

Kepastian itu diumumkan langsung oleh Persija Jakarta lewat akun instagram resminya pada Selasa (19/5) sore WIB. Dalam unggahan tersebut, mereka mengungkapkan bahwa laga kandang kontra Semen Padang FC akan dimainkan di JIS dengan waktu kick off pukul 16.00 WIB.

“Persija vs Semen Padang FC, Sabtu 23 Mei 2026, Jakarta International Stadium, kick off 16.00 WIB,” tulis Persija Jakarta dalam instagramnya.

“Tutup musim dengan kemenangan, Macan,” sambungnya.

Akhirnya, terungkap juga lokasi kandang Persija Jakarta di pekan terakhir musim ini. Sebab sebelumnya, venue lokasi pertandingan masih menjadi tanda tanya besar setelah Macan Kemayoran terusir dari Jakarta saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-32.

Persija Jakarta yang sedianya menjamu sang rival di kotanya sendiri, justru harus menjadikan Stadion Segiri Samarinda sebagai kandangnya untuk menghadapi Persib Bandung pada Minggu (10/5) lalu. Sialnya, Macan Kemayoran justru menelan kekalahan tipis 1-2 dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Laga kandang kontra Semen Padang FC memang sudah tidak menentukan apa-apa bagi Persija Jakarta. Pasalnya, Macan Kemayoran sudah dipastikan finis posisi ketiga di musim ini, karena perolehan 68 poin yang dikoleksi saat ini sudah tidak bisa disalip Persebaya Surabaya (55 poin).

Di atas secarik kertas, Persija Jakarta jauh lebih diunggulkan ketimbang Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC. Apalagi, Semen Padang FC sudah dipastikan terdegradasi ke Championship musim depan.