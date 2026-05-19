Jadi Tim Pertama di Indonesia, Persija Jakarta bakal Pakai Bus Listrik Musim Depan!

Progres bus listrik yang bakal digunakan Persija Jakarta. (Instagram/@persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan memakai bus listrik untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Menariknya, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu akan menjadi tim pertama di Indonesia yang menggunakan bus listrik.
Persija Jakarta mulai bergerak untuk menatap kompetisi musim depan. Sebelum bergerak di bursa transfer, mereka lebih dulu berbenah memperbaiki fasilitas tim demi menopang performa Rizky Ridho dkk.
Persija Jakarta sedang melakukan proyek membuat bus baru yang akan dipakai untuk mengarungi musim depan. Beda dari bus sebelumnya, kali ini Macan Kemayoran akan memakai bus listrik, menjadikannya tim pertama Indonesia yang memakai bus listrik untuk mobilisasi skuad musim depan.
“Dari seluruh klub liga 1, hanya Persija saja yang memiliki bus listrik,” kata Utomo Rachmat selaku Engineering Process Manager, dikutip dari Persija TV, Selasa (19/5/2026).
Proyek bus listrik tersebut diketahui sudah berlangsung kurang lebih selama 2,5 bulan lamanya sejak awal April 2026. Kini, bus berbalut warna merah itu sudah masuk tahap akhir.
“Bus ini sekarang posisi ada di finishing bagian interior. Setelah melakukan pengecatan, bus akan masuk finishing, pemasangan kaca, interior dalam, setelah itu pemasangan jok lalu pengetesan dan setelah itu bus akan kita rilis ke user (Persija),” tutur Utomo.
Bus listrik keluaran Hyundai itu, kata Utomo, memiliki berbagai keunggulan. Di mana sasis bus tersebut langsung didatangkan dari Korea Selatan, pabrik Hyundai berada. Selain itu, baterai pada bus tersebut terletak pada bagian atas.
“Keunggulan bus ini salah satunya adalah menggunakan sasis Hyundai dari Korea langsung. Bus ini, di Korea itu dipakai untuk City Bus, jadi keunggulannya bus ini sudah teruji dan juga sudah melalui proses pengujian dari kita sendiri. Keunggulan lainnya adalah posisi baterai bus ini ada di atas sehingga aman dari genangan air,” terang Utomo.
Nah, rencananya bus baru Persija Jakarta dirilis pada 17 Mei 2026. The Jakmania pun berkesempatan melihat langsung wajah bus listrik tersebut pada event Busworld Southeast Asia yang rencananya akan berlangsung di JIEXPO Kemayoran pada 20-22 Mei 2026 mendatang.
