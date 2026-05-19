18 Eks Persija Jakarta yang Hijrah ke Persib Bandung, Maxwell Souza Selanjutnya?

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Maxwell Souza, dilaporkan akan berlabuh ke Persib Bandung pada Super League musim depan. Jika benar, maka ia bakal menambah daftar pemain Macan Kemayoan - julukan Persija Jakarta - yang bergabung ke tim rival.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, Maxwell Souza memang dikaitkan dengan skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung. Isu tersebut kian memanas ketika bintang asal Brasil tersebut tidak dibawa dalam rombongan skuad Persija Jakarta saat kalah 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Segiri pada Minggu (10/5) lalu.

Kini, rumor tersebut semakin berhembus kencang setelah Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, angkat bicara soal transfer Maxwell Souza. Umuh blak-blakan mengatakan kalau pemain berusia 31 tahun itu tertarik untuk bergabung dengan skuad Pangeran Biru.

“Ya mudah-mudahan bisa bergabung. Karena dia (Maxwell Souza) juga tertarik kepada Persib. Siapa pun juga pemain profesional dimanapun tidak tertutup kemungkinan (untuk gabung Persib Bandung),” kata Umuh kepada wartawan, dikutip Selasa (19/5/2026).

Padahal, Maxwell Souza merupakan salah satu pemain kunci Persija Jakarta. Winger asal Brasil itu tercatat sudah mencetak 15 gol sepanjang musim ini, menjadikannya top skor Macan Kemayoran.

Namun, di sisi lain, masa depan Maxwell Souza di Persija Jakarta juga masih belum jelas seiring kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim nanti. Belum ada tanda-tanda dari pihak manajemen untuk memperpanjang kontrak pemain tersebut.

Jika tidak diperpanjang, maka ia akan hengkang secara gratis. Artinya, jika Maxwell Souza benar ke Persib Bandung, manajemen Pangeran Biru tidak perlu merogoh koceknya terlalu dalam, mengingat sang pemain berstatus bebas transfer.

Nah, jika transfer tersebut benar-benar terjadi, maka Maxwell Souza akan menambah daftar sederet pemain Macan Kemayoran yang membelot ke klub rival. Seperti diketahui, Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki sejarah rivalitas tinggi. Sampai-sampai pertandingan antara kedua tim memiliki tajuk El Clasico Indonesia.