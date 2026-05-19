Tiga Bulan Menepi, Mauro Zijlstra Ungkap Perasaannya Usai Comeback Bersama Persija Jakarta

Mauro Zijlstra senang comeback bersama Persija Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker Persija Jakarta Mauro ZIjlstra akhirnya menandai laga comeback setelah menepi tiga bulan lamanya akibat cedera. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengaku sangat senang bisa kembali membela Macan Kemayoran.
Mauro Zijlstra menandai laga comeback bersama Persija Jakarta saat bungkam Persik Kediri 3-1 di Stadion Brawijaya pada Sabtu (16/5). Dalam laga tersebut, pemain berusia 21 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter.
Eks pemain FC Volendam itu sangat senang bisa kembali merumput bersama Persija Jakarta. Apalagi, laga comeback tersebut ditandai dengan kemenangan atas Persik Kediri.
”Senang bisa bermain untuk Persija lagi setelah tiga bulan dan kembali meraih tiga poin,” ungkap Zijlstra, dikutip dari laman I.League, Selasa (19/5).
Di sisi lain, pelatih Mauricio Souza turut angkat bicara soal comeback Zijlstra bersama Persija Jakarta. Pelatih asal Brasil itu menilai striker berusia 21 tahun tersebut masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran sekaligus mengembalikan ritme permainannya.
”Sayangnya, dia mengalami cedera sebelum bergabung dengan tim nasional, lalu kembali cedera saat bersama tim nasional. Jadi, dia praktis baru menjalani latihan penuh selama sekitar satu setengah hingga dua minggu,” kata Souza.
Kendati demikian, Souza tetap optimistis terhadap potensi yang dimiliki Zijlstra. Dia menilai eks pemain FC Volendam itu memiliki insting tajam serta kemampuan membaca ruang di area penalti lawan.
”Jadi, dia memang belum berada dalam kondisi fisik terbaik. Namun, dia adalah pemain yang cerdas dan punya kehadiran kuat di dalam kotak penalti. Jika kondisi fisiknya terus meningkat dan kebugarannya kembali maksimal, saya yakin ia bisa menjadi pemain hebat,” ujar Souza.
Laga kontra Persik Kediri bisa dikatakan menjadi momen emosional bagi Zijlstra, karena dia harus menunggu tiga bulan lamanya untuk kembali membela Persija Jakarta. Sebelum dibekap cedera, dia terakhir kali tampil saat Macan Kemayoran menjamu PSM Makassar pada 20 Februari 2026.
