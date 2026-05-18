Alexandre Gama Tinggalkan Port FC, The Jakmania Bujuk untuk Tangani Persija Jakarta Musim Depan

Alexandre Gama. (Instagram/@gamalima7)
JawaPos.com - Pelatih asal Brasil, Alexandre Gama, mendadak jadi sorotan The Jakmania usai berpisah dengan klub Thailand, Port FC. Kelompok suporter Persija Jakarta itu mendorong Gama untuk menjadi arsitek Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - di musim depan.
Perjalanan Gama bersama Port FC terbilang cukup singkat, hanya delapan bulan saja. Pelatih asal Brasil itu tidak menghabisi masa kontraknya bersama tim berjuluk Port Lions tersebut.
Di kompetisi Liga Thailand musim ini, Gama tercatat aktif sebagai juru taktik Port FC dalam 22 dari 30 pertandingan. Pertandingan terakhir pelatih berusia 58 tahun itu bersama Port Lions ketika bermain imbang 0-0 melawan Muang Thong United pada 1 Maret 2026. Setelah itu, posisinya digantikan Sarawut Treephan.
Meski sudah tidak cukup lama tidak mendampingi Port FC, Gama baru menyampaikan salam perpisahannya pada Kamis (14/5) lalu. Walau perjalanannya cukup singkat, eks pelatih Buriram United itu sangat senang bisa menjadi bagian dari skuad Port Lions.
“Selama delapan bulan sebagai pelatih kepala, saya mendapat kehormatan untuk bekerja bersama kelompok pemain yang luar biasa, staf profesional yang berdedikasi, serta para suporter yang penuh semangat. Ini merupakan perjalanan yang intens, penuh pembelajaran, tantangan, dan perkembangan, baik secara profesional maupun pribadi,” tulis Gama dalam instagramnya @gamalima7, dikutip Senin (18/5/2026).
“Saya sangat berterima kasih kepada presiden klub atas kepercayaannya terhadap pekerjaan saya, serta kepada semua pihak yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari klub—para pemain, staf pelatih, tim pendukung, dan manajemen,” sambungnya.
Gama pun turut mengungkap alasan mengapa dirinya memutuskan mundur sebagai pelatih kepala Port FC. Pelatih berlisensi AFC Pro itu menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat karena alasan pribadi yang tidak bisa ia sebutkan secara detail.
“Saya memutuskan untuk mundur karena alasan pribadi agar bisa memberikan perhatian penuh pada beberapa hal penting di luar lapangan. Hari ini, semua persoalan tersebut telah terselesaikan, dan saya merasa sangat siap untuk kembali bekerja,” terangnya.
Praktis, saat ini Gama berstatus tanpa klub. Soal masa dpeannya, ia pun mengungkapkan tengah menjajaki peluang dengan sebuah klub.
