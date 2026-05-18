Skenario Persebaya Surabaya! Bisa Pastikan Finis Posisi Empat Besar di Laga Terakhir Kontra Persik Kediri

Aksi Persebaya saat hadapi Persis Solo di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya berpeluang mengakhiri Super League 2025-2026 dengan happy ending. Sebab, pada laga terakhir, Green Force akan menjamu Persik Kediri pada 23 Mei mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Macan Putih datang dalam kondisi kurang baik setelah kalah 3–1 dari Persija Jakarta pada 16 Mei lalu. Berbeda dengan Persebaya yang belum terkalahkan dalam lima laga terakhir. Green Force mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang.
Hebatnya lagi, Persebaya selalu membukukan clean sheet dalam lima pertandingan tersebut. Belum lagi rekor pertemuan kedua tim yang lebih memihak Persebaya.
Dalam empat pertemuan terakhir, Green Force meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang. Meski lebih diunggulkan, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, meminta timnya tidak meremehkan lawan.
“Kami harus tetap rendah hati dan tidak boleh terpaku pada hasil pertandingan sebelumnya. Sebab, kami sempat kesulitan dalam beberapa momen. Apalagi Persik adalah tim yang bagus,” kata pelatih asal Portugal itu dalam sesi konferensi pers pada Jumat (15/5).
Selain itu, beberapa pemain Persebaya masih diragukan tampil. “Beberapa pemain mungkin tidak akan bisa bermain. Atau mungkin tampil, tetapi tidak dalam kondisi 100 persen,” jelas mantan pelatih PSM Makassar tersebut.
Tavares memang tidak menyebut siapa pemain yang kemungkinan absen. Salah satunya yang diperkirakan belum siap tampil adalah Malik Risaldi.
Winger berusia 29 tahun itu ikut dibawa saat lawatan ke Semen Padang FC pada 15 Mei lalu, tetapi tidak dimainkan sama sekali.
“Sekarang kami akan fokus pada pemulihan kondisi. Setelah itu, kami akan melihat siapa pemain yang siap untuk laga terakhir,” ungkap Tavares.
Menyisakan satu pertandingan, saat ini Persebaya masih bertengger di peringkat keempat klasemen sementara dengan poin 55.
