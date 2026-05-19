Francisco Rivera Menggila! Persebaya Surabaya Wajib Libas Persik Kediri demi Kunci Empat Besar

Francisco Rivera memimpin daftar top skor Persebaya Surabaya usai kemenangan 4-0 atas PSBS Biak di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengalihkan fokus penuh ke laga kontra Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 setelah pesta tujuh gol ke gawang Semen Padang FC. Duel di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5), menjadi penentu penting bagi Green Force untuk mengamankan posisi papan atas klasemen akhir musim.
Kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang FC membuat kepercayaan diri skuad Persebaya Surabaya meningkat drastis. Salah satu sosok paling menonjol dalam pertandingan tersebut adalah gelandang serang asal Meksiko, Francisco Rivera.
Francisco Rivera tampil luar biasa dengan mencetak satu gol dan dua assist saat Persebaya Surabaya menghancurkan Semen Padang FC. Penampilan impresif itu membuat pemain berusia 31 tahun tersebut dinobatkan sebagai Player of The Match.
Rivera menilai kemenangan besar itu lahir dari kerja keras seluruh pemain sepanjang sepekan terakhir. Dia menegaskan tim datang dengan persiapan matang demi mengamankan tiga poin penting dalam perburuan posisi terbaik di klasemen.
"Ya, kami kerja keras dalam satu pekan ini. Kami tahu situasi Semen Padang, tapi kami juga harus konsisten dan kerja keras ini untuk tiga poin," kata Rivera.
Playmaker berkaki kiri tersebut kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan utama Green Force musim ini. Umpan-umpan matang serta kemampuan membuka ruang membuat lini pertahanan Semen Padang FC kesulitan sepanjang laga.
Rivera juga menolak disebut sebagai satu-satunya faktor kemenangan besar Persebaya Surabaya. Mantan pemain asal San Luis Potosi, Meksiko itu menyebut seluruh pemain memiliki kontribusi penting dalam pesta gol tersebut.
"Saya selalu kerja keras untuk tim. Saya memang bisa memberikan kontribusi di pertandingan ini, tapi pemain lain juga memberikan kontribusi maksimal yang membuat tim ini berhasil menang," ucap Rivera.
Setelah kemenangan besar di pekan ke-33, Persebaya Surabaya kini dituntut menjaga konsistensi saat menghadapi Persik Kediri. Pertandingan terakhir pekan ke-34 itu diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama ingin menutup musim dengan hasil maksimal.
