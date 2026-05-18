Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Selasa, 19 Mei 2026 | 02.36 WIB

Gustavo Tocantins Bingung! Masa Depan Pemain Terbaik Championship Buram, PSS Sleman Belum Sodorkan Kontrak Baru

Striker PSS Sleman Gustavo Tocantins. (Istimewa)

JawaPos.com – Gustavo Tocantins dinobatkan sebagai pemain terbaik Championship 2025-2026. Penghargaan tersebut tidak berlebihan. Sebab, performa striker PSS Sleman asal Brasil itu memang luar biasa.

Dia mampu mencetak 24 gol dan 10 assist untuk Super Elja musim ini.

Namun, performa apik tersebut tidak lantas membuat posisi Tocantins aman. Dia bahkan belum mengetahui masa depannya bersama PSS musim depan.

“Jujur, saya belum tahu soal masa depan karena kontrak saya habis pada Mei ini,” kata Tocantins.

Artinya, pemain berusia 30 tahun itu akan berstatus tanpa klub pada akhir bulan ini. Namun, dia memiliki keinginan besar untuk bertahan.

“Tentu saya ingin tetap berada di sini (PSS), tetapi juga harus ada persetujuan dari klub,” beber mantan pemain Barito Putera tersebut.

Kalaupun tidak ada tawaran untuk bertahan, Tocantins mengaku legawa. “Yang pasti, ada atau tidak adanya saya di tim, PSS Sleman akan tetap menjadi klub yang kuat di Super League nanti,” terangnya. 

