Super League 2025/2026: Thom Haye Bawa Persib Bandung Ungguli PSM Makassar di Babak Pertama

JawaPos.com - Persib Bandung unggul 1-0 atas PSM Makassar berkat gol Thom Haye (32’) di babak pertama dalam laga pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tampil menyerang sejak menit awal. PSM Makassar dan Persib Bandung kerap jual beli serangan, namun belum ada yang berujung gol hingga 15 menit jalannya pertandingan.

Skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- cukup menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Thom Haye cs kerap putus di sepertiga akhir lapangan karena solidnya pertahanan tuan rumah.

Sampai akhirnya, Thom Haye menjadi aktor pemecah kebuntuan Persib Bandung pada menit ke-32. Tendangan kencang yang dilesakkan pemain berusia 31 tahun itu sukses membuat kiper PSM Makassar, Hilman Syah, mati kutu.

Berselang empat menit, Persib Bandung kembali mencatatkan peluang lewat tendangan jarak jauh Adam Alis yang masih terkena kaki Alosio Neto dan hanya berujung sepak pojok. Pangeran Biru cukup percaya diri melancarkan serangan setelah unggul satu gol.