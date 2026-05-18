Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 13.10 WIB

Ribuan Bobotoh Padati Flyover Pasupati Rayakan Kemenangan Persib atas PSM

Ribuan Bobotoh saat merayakan kemenangan Persib Bandung di Flyover Pasupati, Kota Bandung, Minggu (17/5). (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - Ribuan Bobotoh memadati kawasan Flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati di Kota Bandung. Mereka merayakan kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar dengan skor 2-1 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, euforia kemenangan tersebut tidak dapat dibendung. Sebab, ribuan Bobotoh telah berkumpul di kawasan flyover usai pertandingan berakhir.

”Euforia tidak bisa kita tahan dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak chaos ya,” kata Farhan dilansir dari Antara di Bandung.

Farhan mengaku Persib Bandung selangkah lagi dapat mencatat sejarah sebagai klub pertama di Indonesia yang meraih gelar juara liga tiga kali secara beruntun.

”Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil menciptakan sejarah menjadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hattrick juara liga,” tutur Farhan.

Dia meminta perayaan kemenangan dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan maupun mengganggu masyarakat lain.

”Bahagia sih bahagia, euforia udah pasti, saya tidak bisa cegah. Tapi tolong perhatikan, kita senang-senangnya jangan sampai bikin susah orang lain,” ujar Farhan.

Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung bersama aparat gabungan telah menyiagakan personel di berbagai titik keramaian untuk mengantisipasi lonjakan massa Bobotoh.

”Kita akan pastikan bahwa Kota Bandung saat merayakan kemenangan adalah sebuah perayaan kemenangan yang bermartabat,” ungkap Farhan.

