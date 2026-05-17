Beckham Putra dan Marc Klok Cadangan, Ini Daftar Susunan Pemain PSM Makassar vs Persib Bandung!

JawaPos.com - Daftar susunan pemain PSM Makassar vs Persib Bandung sudah diketahui. Skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - menepikan dua pemain andalannya, Beckham Putra dan Marc Klok dalam laga krusial tersebut.

Pertandingan PSM Makassar kontra Persib Bandung digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Persib Bandung datang ke kandang PSM Makassar dengan kondisi pincang. Mereka tidak didampingi pelatih kepala, Bojan Hodak, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, beberapa pemain anyarnya juga absen seperti Federico Barba, Luciano Guaycochea, Layvin Kurzawa, dan Sergio Castel.

Kendati begitu, Persib Bandung tetap menurunkan skuad terbaiknya pada laga krusial kontra PSM Makassar. Igor Tolic selaku asisten pelatih menerapkan formasi andalan Pangeran Biru yakni 4-3-3.

Teja Paku Alam dipercaya sebagai kiper utama dalam laga ini. Lalu empat pemain bertahan diperkuat Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Eliano Reijnders.

Lini tengah Persib Bandung diperkuat Adam Alis, Thom Haye, dan Frans Putros. Mereka akan bertugas menjaga keseimbangan lini tengah serta mengkreasi serangan Persib Bandung.

Untuk tiga pemain depan, Persib Bandung menurunkan trio Brasil. Mereka adalah Uilliam Barros, Berguinho, dan Ramon Tanque. Menarik untuk dinantikan trio Samba milik Pangeran Biru tersebut.

Di sisi lain, PSM Makassar menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Persib Bandung. Meski sudah aman dari degradasi, tapi tim berjuluk Juku Eja itu menyatakan siap untuk tidak memberikan Pangeran Biru kemenangan.