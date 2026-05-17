Prediksi PSM Makassar vs Persib Bandung: Juku Eja Siap Tunda Pesta Pangeran Biru

JawaPos.com - PSM Makassar akan menantang Persib Bandung di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Juku Eja julukan PSM Makassar, menyatakan tak akan memberikan pesta kemenangan kepada tim tamu.

Duel PSM Makassar kontra Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi Pangeran Biru julukan Persib Bandung, yang sedang bersaing sengit dengan Borneo FC dalam perburuan gelar juara super league.

Persib Bandung dan Borneo FC saat ini sama-sama mengoleksi 75 poin di dua laga tersisa musim ini. Maka itu, kedua tim tak boleh terpeleset sedikit pun di sisa laga yang ada. Jika satu di antara mereka terpeleset, peluang untuk merebut gelar juara bisa hilang dalam sekejap.

Skuad Persib Bandung bahkan bisa merebut titel juara jika mengalahkan PSM Makassar malam hari ini. Dengan catatan, Borneo FC menelan kekalahan dari Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB.

Kendati demikian, Caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin menegaskan skuadnya siap memberikan efek kejut kepada Persib Bandung. Meski timnya sudah dipastikan tidak degradasi, Juku Eja mengusung target kemenangan di laga kandang terakhirnya musim ini.

”Bukan karena PSM sudah aman dari degradasi lalu kami bermain aman. Target kami jelas, bermain di kandang dan mencoba memberikan yang terbaik untuk hasil yang terbaik,” tegas Amiruddin, dikutip dari laman I.League.

Amiruddin tak ingin Stadion Gelora BJ Habibie menjadi tempat pesta Persib Bandung. Dia ingin skuad PSM Makassar menyulitkan laju Pangeran Biru dengan merebut kemenangan dalam pertandingan malam hari nanti.

”Saya selalu sampaikan ke pemain, bahwa siapa pun juaranya, Borneo FC atau Persib, kami hanya bisa mengucapkan selamat. Tapi, sebisa mungkin di Parepare tidak ada selebrasi selain dari PSM Makassar,” ucap dia.