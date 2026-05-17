Persija Dikabarkan Bidik Eks Gelandang AS Roma Sergio Oliveira untuk Super League Musim Depan

JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat di bursa pemain jelang bergulirnya Super League musim depan. Persija Jakarta disebut tengah membidik gelandang asal Portugal Sergio Oliveira untuk memperkuat lini tengah Macan Kemayoran.

Kabar ketertarikan Persija tersebut langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Sergio Oliveira bukan nama sembarangan di sepak bola Eropa. Pemain berusia 33 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub besar seperti AS Roma, FC Porto, Galatasaray, hingga Olympiacos.

Sergio Oliveira juga sempat menjadi bagian penting saat AS Roma menjuarai UEFA Conference League pada musim 2021/2022 di bawah asuhan Jose Mourinho. Pengalaman bermain di level kompetisi Eropa membuat rumor ketertarikan Persija semakin menarik untuk dibahas.

Saat ini, Sergio Oliveira diketahui bermain untuk klub Brasil, Sport Recife, yang berkompetisi di kasta kedua Liga Brasil. Meski usianya tak lagi muda, kualitas dan pengalaman sang pemain dinilai masih bisa memberikan dampak besar, terutama bagi klub yang ingin bersaing di papan atas.

Persija sendiri memang dikabarkan sedang mencari tambahan pemain asing berpengalaman untuk menyambut kompetisi musim depan. Setelah menjalani musim yang belum sepenuhnya memuaskan, manajemen Macan Kemayoran disebut ingin membangun skuad yang lebih kompetitif.

Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Sergio Oliveira tentu bisa menjadi nilai tambah. Selain pernah tampil di Liga Champions dan kompetisi elite Eropa lainnya, dia juga memiliki pengalaman bersama Timnas Portugal. Tercatat, Sergio Oliveira mengoleksi 13 penampilan bersama Portugal pada periode 2018 hingga 2021.

Jika transfer ini benar-benar terwujud, Sergio Oliveira berpotensi menjadi salah satu nama besar yang meramaikan kompetisi Super League Indonesia musim depan. Kehadirannya juga bisa meningkatkan daya tarik liga, terutama dari sisi kualitas permainan dan perhatian publik internasional.