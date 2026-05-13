2 Laga Tanpa Poin, Bali United Fokus Benahi Permainan Jelang Akhir Musim Super League

JawaPos.com - Bali United FC kembali harus menerima hasil kurang memuaskan di pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Bermain di kandang sendiri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5) malam, Serdadu Tridatu kalah tipis 2-3 dari Borneo FC Samarinda dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh tekanan sejak menit awal.

Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi Bali United. Tambahan nol poin membuat mereka tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 45 poin.

Baca Juga:Taisei Marukawa Ungkap Kunci Kebangkitan Dewa United di Penghujung Super League

Sementara itu, kemenangan penting ini menjaga peluang Borneo FC dalam persaingan papan atas sekaligus terus menempel Persib Bandung di jalur perebutan gelar juara musim ini.

Meski gagal memetik hasil positif, pelatih Bali United, Johnny Jansen, tetap melihat adanya perkembangan dalam permainan anak asuhnya.

Menurutnya, para pemain mulai memahami pola dan filosofi permainan yang selama ini ingin diterapkan.

Johnny Jansen menilai progres tim terlihat terutama saat membangun serangan dan menguasai permainan di lini depan.

Ia menyebut Bali United sudah tampil lebih berani dan agresif dibanding beberapa pertandingan sebelumnya.