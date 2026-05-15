Kapten Bali United Ricky Fajrin Bagikan Kunci Bertahan di Sepak Bola Profesional untuk Pemain Muda

JawaPos.com - Kapten Bali United Ricky Fajrin membagikan pesan penting untuk para pemain muda yang sedang memulai perjalanan di dunia sepak bola profesional. Status sebagai pemain profesional bukan alasan untuk cepat puas, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang.

Pemain yang sudah lama menjadi andalan di lini pertahanan Bali United itu menegaskan bahwa konsistensi merupakan kunci utama agar mampu bertahan di level tertinggi sepak bola Indonesia. Ricky Fajrin mengingatkan para pemain muda agar selalu menjaga profesionalitas baik di dalam maupun di luar lapangan.

Ricky Fajrin menilai banyak pemain muda memiliki kualitas bagus, namun gagal menjaga konsistensi karena kurang disiplin menjalani pola hidup sebagai atlet profesional. Karena itu, bek Bali United itu meminta para pemain untuk fokus pada latihan, menjaga waktu istirahat, hingga memperhatikan asupan makanan setiap hari.

”Jangan berpikir bahwa hebat ketika sudah berada di dunia sepak bola profesional melainkan harus terus berusaha keras dalam latihan dan menjaga istirahat. Latihan dan istirahat itu sangat penting, selain menjaga pola makan agar tetap bisa konsisten di lapangan,” ujar Ricky Fajrin dikutip dari baliutd.com.

Pemain yang mulai dikenal sejak membela Timnas Indonesia U-19 pada 2013 itu hingga kini masih menjadi salah satu sosok penting di sektor kiri pertahanan Bali United. Pengalamannya selama berkarier membuat Ricky memahami betapa pentingnya menjaga kondisi tubuh di tengah jadwal latihan dan pertandingan yang padat.

Selain latihan dan pola makan, Ricky juga menyoroti pentingnya menjaga hidrasi tubuh. Menurut dia, kebutuhan cairan menjadi faktor penting bagi pesepak bola, terutama saat harus berlatih di bawah cuaca panas.

”Makanan itu juga penting dari protein, karbo, serat dan juga air mineral itu wajib menjaga kondisi tubuh pemain,” jelas Ricky Fajrin.

Cuaca panas dan intensitas latihan tinggi memang membuat pemain lebih rentan mengalami dehidrasi. Karena itu, kebutuhan mineral menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran dan performa selama latihan maupun pertandingan berlangsung.