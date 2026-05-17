Jelang PSM vs Persib, Ahmad Amiruddin Tegaskan Juku Eja Siap Tampil Mati-matian di Kandang

JawaPos.com - PSM Makassar menegaskan kesiapan mereka menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam.

Meski sudah aman dari ancaman degradasi, PSM memastikan tetap tampil serius demi meraih hasil maksimal lawan Persib di hadapan pendukung sendiri. Laga ini menjadi sangat penting bagi Persib yang sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara super league musim ini.

Namun, situasi tersebut tidak membuat PSM memilih bermain santai. Pelatih caretaker PSM Ahmad Amiruddin menegaskan, timnya tetap memiliki ambisi besar untuk mengamankan kemenangan kontra Persib.

Menurut Amiruddin, bermain di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi skuad PSM untuk memberikan penampilan terbaik. Dia menolak anggapan bahwa timnya akan bermain aman karena posisi mereka di klasemen sudah relatif nyaman.

”Bukan karena PSM sudah aman dari degradasi lalu kami bermain aman. Target kami jelas, bermain di kandang dan mencoba memberikan yang terbaik untuk hasil yang terbaik,” ujar Amiruddin dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Makassar itu juga mengaku tidak terlalu memikirkan persaingan gelar antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Fokus utama PSM saat ini hanyalah memberikan perlawanan maksimal kepada Maung Bandung.

Dia bahkan menyampaikan keinginannya agar tidak ada pesta perayaan gelar juara yang terjadi di Parepare selain milik PSM Makassar sendiri. ”Siapa pun juaranya, Borneo FC atau Persib, kami hanya bisa mengucapkan selamat. Tapi sebisa mungkin di Parepare tidak ada selebrasi selain dari PSM Makassar,” kata Amiruddin.

Selain memburu kemenangan, PSM ternyata membawa target khusus dalam pertandingan ini. Amiruddin ingin anak asuhnya mampu kembali mencetak gol ke gawang Persib setelah dalam lima pertemuan terakhir gagal melakukannya.