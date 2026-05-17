Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung Sabet gelar Juara dan Raih Tiket ke Kudus

JawaPos.com - Mojang Priangan sukses menyegel gelar juara kategori U-15 usai mengalahkan Setia Srikandi 4-0. Sementara pada KU-18, Akademi Persib Bandung menjadi kampiun HYDROPLUS Soccer League Bandung setelah berhasil mengumpulkan 40 poin sepanjang liga.

Dalam laga penutup sektor U-15, Mojang Priangan benar-benar mendominasi jalannya permainan atas Setia Srikandi. Kemenangan Mojang Priangan atas Setia Srikandi dengan skor akhir 4-0 membuat mereka menyegel gelar juara meskipun rival terberat mereka, Goal Aksis menang 2-0 SSB Pindad. Meski sama-sama mengoleksi 46 poin, Mojang Priangan lebih unggul dalam perolehan gol dibanding Goal Aksis, 91 berbanding 55.

Head Coach Mojang Priangan Imam Sujagad mengaku senang dapat membantu timnya menjadi juara. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras dari para pemain yang sudah berjuang maksimal selama liga bergulir. Konsistensi mencetak gol di setiap pertandingan juga menjadi kunci Mojang Priangan menyabet gelar juara.

”Alhamdulillah untuk hasil pertandingan liga di pekan terakhir, kami bisa memaksimalkan dengan agregat gol. Karena poin kami sama, saling kejar-mengejar, tapi kami tekankan ke pemain untuk cetak gol. Karena sejak awal kami menyadari persaingan luar biasa ketatnya. Kami tidak melihat papan bawah ataupun papan tengah, semua memperbaiki dan selalu mengevaluasi sehingga tim-tim yang ada di sini semakin bagus di setiap laga,” ucap Imam.

Sementara itu, Kapten Kapten Mojang Priangan Nayla Aulianti bangga kerja keras rekan-rekan selama liga bergulir mendapatkan hasil yang maksimal. “Saya merasa bangga karena latihan keras yang sudah saya lakukan bisa membuahkan hasil untuk tim menjadi juara. ke depan saya ingin berusaha dan kembali menjadi juara lagi,” ucap Nayla.

Di kategori U-18, Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara setelah memuncaki klasemen akhir dengan torehan 40 poin usai mengandaskan Goal Aksis dengan skor 3-1. Head Coach Akademi Persib Bandung U-18 Dian Nadia Mutiara merasa senang timnya bisa menjadi juara di ajang ini. Namun, dia juga mencatat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum berlaga di kompetisi selanjutnya.

Selain mendapatkan trofi juara, para kampiun kategori U-15 dan U-18 juga mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp 40 juta. Sedangkan runner-up memperoleh uang pembinaan Rp20 juta.

Wadah Kompetitif Berjenjang Menuju Level Lebih Tinggi HYDROPLUS Soccer League diselenggarakan di empat kota yakni Bandung, Jakarta, Surabaya dan Kudus sejak Oktober 2025. Diikuti 50 tim U-15 dan 27 tim U-18, liga sepak bola putri ini merupakan wadah kompetitif berjenjang yang dirangkai Bakti Olahraga Djarum Foundation. Di level usia yang lebih dini, terdapat MilkLife Soccer Challenge yang diselenggarakan di 12 kota di Indonesia dengan menyasar U-8, KU-10 dan KU-12.