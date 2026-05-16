Persija Waspadai Kebangkitan Persik, Mauricio Souza Bidik Tiga Poin di Stadion Brawijaya

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memimpin sesi latihan terbuka di Sawangan, Depok. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjalani laga tandang penting menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5) pukul 15.30 WIB.
Laga super league ini menjadi salah satu ujian berat bagi Macan Kemayoran di pengujung musim. Persija datang dengan target membawa pulang tiga poin meski harus menghadapi Persik yang sedang berada dalam performa positif.
Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan timnya sudah melakukan persiapan maksimal. Evaluasi dari pertandingan super league sebelumnya disebut menjadi fokus utama dalam sesi latihan beberapa hari terakhir sebelum lawan Persik.
Menurut Mauricio, seluruh pemain menunjukkan kesiapan dan semangat tinggi menjelang pertandingan. Dia optimistis Persija mampu tampil kompetitif meski menghadapi tekanan dari tim tuan rumah.
”Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Semua pemain siap untuk pertandingan besok. Kami berhasil melakukan apa yang telah kami rencanakan,” ujar Mauricio dalam konferensi pers sebelum laga dikutip dari persija.id.
Pelatih asal Brasil itu juga menegaskan Persija datang ke Kediri dengan ambisi meraih kemenangan. Dia ingin timnya mampu tampil disiplin dan menjalankan strategi sesuai rencana.
Di sisi lain, Persik dipastikan tampil dengan rasa percaya diri tinggi. Tim berjuluk Macan Putih itu sukses meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir dengan produktivitas gol yang cukup impresif.
Mereka mampu mencetak tiga gol di masing-masing laga dan menunjukkan kualitas lini serang yang patut diwaspadai. Kondisi tersebut membuat Persija harus tampil fokus sepanjang pertandingan. Lini belakang yang dikomandoi Jordi Amat dituntut bermain disiplin untuk meredam agresivitas permainan Persik.
Mauricio mengaku sangat menghormati kualitas permainan Persik. Dia menilai lawannya memiliki organisasi permainan yang baik serta mampu mengubah pola serangan dengan efektif selama pertandingan berlangsung.
