Hasil PSIM Yogyakarta vs Madura United 2-1! Laskar Sape Kerrab Terancam Masuk Jurang Degradasi

JawaPos.com — PSIM Yogyakarta sukses mengalahkan Madura United dengan skor 2-1 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5/2026). Hasil ini membuat PSIM naik ke posisi 11 dengan 45 poin, sedangkan Madura United masih tertahan di peringkat 15 dengan 32 poin dan rawan disalip Persis Solo dalam perebutan zona aman.

Pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi karena kedua tim membawa kepentingan berbeda. PSIM ingin menutup musim dengan posisi terbaik, sementara Madura United berjuang keluar dari ancaman degradasi.

Bagaimana PSIM Yogyakarta Bisa Mendominasi Babak Pertama?

PSIM langsung tampil agresif sejak menit awal dan berhasil menguasai jalannya pertandingan.

Dominasi tuan rumah berbuah gol cepat lewat Ezequiel Vidal pada menit ke-18 setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Madura United.

Gol pertama membuat permainan PSIM semakin percaya diri di depan pendukung sendiri. Madura United kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan menghadapi serangan cepat Laskar Mataram.

Keunggulan PSIM bertambah pada menit ke-35 melalui M Iqbal. Pemain muda tersebut sukses menuntaskan peluang di depan gawang dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah.

Dua gol di babak pertama membuat PSIM tampil lebih nyaman mengontrol tempo pertandingan. Sebaliknya, Madura United mulai terlihat terburu-buru dalam membangun serangan demi mengejar ketertinggalan.