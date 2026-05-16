Dirumorkan ke Persebaya Surabaya! Kartu Merah Horor Ramadhan Sananta Jadi Sorotan Media Malaysia

Ramadhan Sananta (kanan) saat membela DPMM FC di Liga Super Malaysia sebelum dirumorkan bergabung dengan Persebaya Surabaya. (Instagram @m.ramadhansn)
JawaPos.com — Pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta resmi dilepas DPMM FC usai tampil semusim di Liga Super Malaysia dan kini dirumorkan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Di tengah rumor transfer itu, media Malaysia justru menyoroti kartu merah horor Sananta saat menghadapi Sabah FC yang memicu kontroversi di Stadion Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.
Nama Ramadhan Sananta kembali jadi pembicaraan setelah DPMM FC mengumumkan daftar pemain yang dilepas untuk musim depan.
Penyerang berusia 23 tahun itu masuk dalam tiga nama pertama bersama Michel Americo dan Najib Tarif.
DPMM FC mengumumkan keputusan tersebut lewat laman resmi klub pada Rabu (13/5/2026). Klub asal Brunei Darussalam itu tetap memberi apresiasi atas kontribusi Sananta selama satu musim terakhir.
“DPMM FC melepas Ramadhan Sananta, dan akan melepas kiper asal Brasil Michel Americo dan Najib Tarif. Pelepasan pemain lainnya akan menyusul,” tulis DPMM.
Rumor kepindahan Ramadhan Sananta ke Persebaya Surabaya semakin kencang setelah namanya dikaitkan dengan Bernardo Tavares.
Pelatih asal Portugal itu pernah bekerja sama dengan Sananta saat membawa PSM Makassar juara Liga 1 musim 2022/2023.
Kolaborasi keduanya kala itu terbilang sukses besar karena Sananta mampu mencetak 11 gol dan dua assist saat baru berusia 20 tahun.
Kedekatan dengan Bernardo Tavares membuat banyak pihak menilai peluang reuni di Persebaya Surabaya sangat terbuka.
Performa Sananta di DPMM FC memang belum terlalu eksplosif dibanding saat membela PSM Makassar. Meski begitu, pengalamannya bermain di luar negeri dianggap menjadi modal penting untuk kembali bersaing di Super League.
