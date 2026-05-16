Rumor Transfer Super League: Persija Jakarta Dekati Sergio Oliveira Rekan Setim Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal

Sergio Oliveira (kiri) pemain incaran Persija Jakarta saat main bersama Cristiano Ronaldo. (Dok. Sergio Oliveira)
JawaPos.com - Rumor transfer pemain di Super League kembali memanas yang kali ini melibatkan Persija Jakarta. Macan Kemayoran mulai fokus untuk menambah kekuatan skuadnya musim depan.
Sergio Oliveira menjadi salah satu pemain yang sedang dirumorkan bakal berseragam Persija Jakarta musim depan. Manajemen Persija mulai melirik kemungkinan untuk memboyong gelandang yang sudah tidak memiliki klub tersebut.
”Update: Eks Gelandang AS Roma Sergio Oliveira Dilirik Persija Jakarta!” tulis akun @gossindo_ di Instagram. Sebuah informasi singkat yang menunjukkan ketertarikan Persija untuk merekrut calon pemainnya tersebut.
Saat ini, Sergio Oliveira memiliki nilai pasar Rp 13,91 Miliar. Sebuah harga yang seharusnya bisa ditebus Persija, mengingat kemampuan mereka merekrut Jordi Amat yang punya nilai pasar setara.
Wajar jika Persija menginginkan Sergio Oliveira yang sudah memiliki banyak pengalaman bermain bersama tim-tim top di Eropa. Melansir Transfermarkt, dia sudah membela FC Porto sejak 2010 hingga 2022.
Tiga gelar Liga Portugal berhasil diraihnya bersama FC Porto. Gelar tersebut didapatkan pada musim 2017/2018, 2019/2020, dan 2021/2022.
Selain itu, AS Roma juga menjadi tim yang dibela Oliveira. Pada musim 2021/2022 dia kerap jadi andalan Jose Mourinho hingga membantu tim ibu kota tersebut meraih gelar Conference League.
Lalu, ada dua tim top Eropa yang pernah merekrut Sergio Oliveira. Dua klub tersebut adalah Galatasaray dan Olympiacos.
Sebagai salah satu gelandang berbakat, Sergio Oliveira juga kerap mendapatkan panggilan ke tim nasional Portugal. Pemain 33 tahun tersebut pernah bermain bersama salah satu pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo sejak debut 2018.
