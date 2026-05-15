Incar Poin Penuh! Persija Jakarta Tak Lakukan Rotasi Lawan Persik Kediri

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan tidak akan melakukan rotasi saat melawan Persik Kediri di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan tampil dengan kekuatan penuh demi membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

Persija Jakarta akan menantang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga tandang terakhir Rizky Ridho dan kawan-kawan pada musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi momentum Persija Jakarta bangkit setelah kalah dari Persib Bandung di pekan ke-32. Dalam duel bertajul El Clasico Indonesia itu, Macan Kemayoran takluk 1-2 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu (10/5).

Pasca kekalahan pahit tersebut, Souza memastikan anak asuhnya saat ini dalam kondisi siap. Juru taktik asal Brasil itu juga menyampaikan persiapan Persija Jakarta berjalan dengan baik dan siap untuk meraih kemenangan di markas Persik Kediri.

“Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Semua pemain siap untuk pertandingan besok. Kami berhasil melakukan apa yang telah kami rencanakan,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga kontra Persik Kediri, Jumat (15/5/2026).

“Harapannya adalah kami bisa memainkan pertandingan yang hebat besok. Kami akan bermain melawan tim yang hebat besok, tapi kami datang ke sini untuk berusaha meraih tiga poin,” sambungnya.

Alih-alih melakukan rotasi pemain karena kompetisi tinggal menyisakan dua laga, Souza justru menegaskan Persija Jakarta akan turun dengan kekuatan penuh. Ia tak ingin anggap remeh Persik Kediri.

"Tidak (ada rotasi). Sudah beberapa waktu kami tidak meraih kemenangan di kompetisi ini, (jadi) kami akan turun dengan kekuatan maksimal,” tegas Souza.