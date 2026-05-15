Incar Poin Penuh! Persija Jakarta Tak Lakukan Rotasi Lawan Persik Kediri

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza (tengah), saat menjalani konferensi pers jelang lawan Persik Kediri. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan tidak akan melakukan rotasi saat melawan Persik Kediri di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan tampil dengan kekuatan penuh demi membawa pulang tiga poin ke Jakarta.
Persija Jakarta akan menantang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga tandang terakhir Rizky Ridho dan kawan-kawan pada musim ini.
Pertandingan tersebut menjadi momentum Persija Jakarta bangkit setelah kalah dari Persib Bandung di pekan ke-32. Dalam duel bertajul El Clasico Indonesia itu, Macan Kemayoran takluk 1-2 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu (10/5).
Baca Juga:Clear! Persik Kediri Bisa Jamu Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Panpel Singgung Harga Tiket
Pasca kekalahan pahit tersebut, Souza memastikan anak asuhnya saat ini dalam kondisi siap. Juru taktik asal Brasil itu juga menyampaikan persiapan Persija Jakarta berjalan dengan baik dan siap untuk meraih kemenangan di markas Persik Kediri.
“Semuanya berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Semua pemain siap untuk pertandingan besok. Kami berhasil melakukan apa yang telah kami rencanakan,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga kontra Persik Kediri, Jumat (15/5/2026).
“Harapannya adalah kami bisa memainkan pertandingan yang hebat besok. Kami akan bermain melawan tim yang hebat besok, tapi kami datang ke sini untuk berusaha meraih tiga poin,” sambungnya.
Baca Juga:Persija Jakarta Menuju ASEAN Club Championship! Persib Bandung dan Borneo FC Main di 4 Kompetisi Musim Depan
Alih-alih melakukan rotasi pemain karena kompetisi tinggal menyisakan dua laga, Souza justru menegaskan Persija Jakarta akan turun dengan kekuatan penuh. Ia tak ingin anggap remeh Persik Kediri.
"Tidak (ada rotasi). Sudah beberapa waktu kami tidak meraih kemenangan di kompetisi ini, (jadi) kami akan turun dengan kekuatan maksimal,” tegas Souza.
Souza menyebut, Persik Kediri memiliki organisasi permainan yang sangat baik. Karena itu, ia akan menurunkan skuad terbaiknya di laga besok guna meraih poin penuh.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong