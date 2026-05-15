Head-to-Head Pelatih Semen Padang vs Persebaya Surabaya: Bernardo Tavares Tak Terkalahkan 

JawaPos.com – Semen Padang FC akan menjalani pertandingan kandang terakhirnya musim 2025-2026 di pekan ke-33 ini. Tim berjuluk Kabau Sirah itu dijadwalkan bertemu Persebaya Surabaya pada Jumat (15/5) sore di Stadion H. Agus Salim.

Rekor kandang Semen Padang musim ini jika tampil di kandang tidaklah meyakinkan. Dari 16 partai kandang, Semen Padang menang tiga kali, imbang tiga kali, dan kalah 10 kali.

Karena itu, pada laga kandang ke-17 lawan Persebaya ini pelatih Semen Padang Imran Nahumarury bertekad meraih tiga poin. Meski terakhir menang di kandang terjadi ketika lawan Persita Tangerang tiga bulan lalu (8/2).

“Persiapan berjalan seperti biasa di laga home. Tentu laga yang sudah tak punya pengaruh untuk kami. Tapi kami tetap akan profesional sampai akhir nanti dengan berusaha maksimal di dua laga terakhir. Dan tentu saya harap pemain tetap antusias untuk meraih kemenangan sebagai hadiah terakhir untuk masyarakat Padang,” kata pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury dikutip dari situs liga.

Ya, Semen Padang sudah memastikan terdegradasi dan akan main di level kedua musim 2026-2027. Selain itu, hingga pekan ke-32 Semen Padang masih bercokol di posisi ke-17 dengan poin 20.

“Saya lihat pemain juga sangat bersemangat. Yang pasti, lawan Persebaya akan banyak perubahan. Saya ingin mencoba pemain-pemain yang menit bermainnya kurang musim ini,” tambah Imran.

Imran punya modal bagus jelang laga lawan Persebaya. Dalam tiga pertemuan lawan Bajol Ijo, Imran tidak pernah kalah.

Dari data Transfermarkt, Imran menang dua kali serta sekali imbang dalam tiga duel lawan Persebaya. Bersama Malut United musim 2024-2025, Imran menorehkan sekali menang serta sekali imbang saat jumpa Persebaya.

Lalu di musim 2021-2022, Imran yang kala itu menukangi PSIS Semarang juga menang tipis dengan skor 3-2.