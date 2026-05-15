Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 14.32 WIB

Persebaya Surabaya Krisis Pemain, Bernardo Tavares Tetap Bidik 3 Poin di Markas Semen Padang

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tetap membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat sore (15/5/2026). Meski dihantam jadwal padat dan kondisi pemain yang belum sepenuhnya fit, pelatih Bernardo Tavares memastikan Green Force datang dengan target membawa pulang tiga poin penting.

Persiapan Persebaya Surabaya Tidak Ideal Jelang Lawatan ke Padang

Persiapan Persebaya Surabaya menuju markas Semen Padang tidak berjalan mulus karena padatnya agenda perjalanan tim.

Kondisi itu membuat skuad Green Force kehilangan waktu untuk menggelar sesi latihan tambahan di Surabaya.

Bernardo Tavares mengakui situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya menjelang laga krusial pekan ke-33.

Selain waktu persiapan yang mepet, beberapa pemain juga masih menjalani pemulihan usai pertandingan sebelumnya.

“Jadwal perjalanan yang cukup padat membuat kami tidak bisa menjalani latihan tambahan di sini (Surabaya). Selain itu, beberapa pemain juga masih belum berada dalam kondisi seratus persen dan ada yang sedang mengalami cedera,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Kondisi itu membuat rotasi pemain berpotensi kembali dilakukan oleh staf pelatih Persebaya Surabaya. Apalagi Green Force sedang berupaya menjaga konsistensi performa di papan atas klasemen Super League musim ini.

Bernardo Tavares Tetap Percaya Green Force Bisa Menang

Meski berada dalam situasi yang tidak ideal, Bernardo Tavares tetap percaya timnya memiliki kekuatan untuk meraih kemenangan di Padang.

Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan mental bertanding pemain Persebaya Surabaya tetap terjaga.

Ia memastikan Green Force tidak datang hanya untuk bermain aman atau sekadar mencuri satu poin. Target kemenangan tetap menjadi fokus utama demi menjaga peluang finis di posisi terbaik klasemen akhir.

