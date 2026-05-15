Persebaya Surabaya Krisis Pemain, Bernardo Tavares Tetap Bidik 3 Poin di Markas Semen Padang

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tetap membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tetap memburu kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat sore (15/5/2026). Meski dihantam jadwal padat dan kondisi pemain yang belum sepenuhnya fit, pelatih Bernardo Tavares memastikan Green Force datang dengan target membawa pulang tiga poin penting.
Persiapan Persebaya Surabaya menuju markas Semen Padang tidak berjalan mulus karena padatnya agenda perjalanan tim.
Kondisi itu membuat skuad Green Force kehilangan waktu untuk menggelar sesi latihan tambahan di Surabaya.
Bernardo Tavares mengakui situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya menjelang laga krusial pekan ke-33.
Selain waktu persiapan yang mepet, beberapa pemain juga masih menjalani pemulihan usai pertandingan sebelumnya.
“Jadwal perjalanan yang cukup padat membuat kami tidak bisa menjalani latihan tambahan di sini (Surabaya). Selain itu, beberapa pemain juga masih belum berada dalam kondisi seratus persen dan ada yang sedang mengalami cedera,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Kondisi itu membuat rotasi pemain berpotensi kembali dilakukan oleh staf pelatih Persebaya Surabaya. Apalagi Green Force sedang berupaya menjaga konsistensi performa di papan atas klasemen Super League musim ini.
Meski berada dalam situasi yang tidak ideal, Bernardo Tavares tetap percaya timnya memiliki kekuatan untuk meraih kemenangan di Padang.
Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan mental bertanding pemain Persebaya Surabaya tetap terjaga.
Baca Juga:Rumor Persib Bandung Buyar? Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira Justru Dekat Balik ke Liga Yunani
Ia memastikan Green Force tidak datang hanya untuk bermain aman atau sekadar mencuri satu poin. Target kemenangan tetap menjadi fokus utama demi menjaga peluang finis di posisi terbaik klasemen akhir.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong