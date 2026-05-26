Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 26 Mei 2026 | 15.00 WIB

Tangis Perpisahan Andhika Ramadhani Jadi Sinyal? 4 Pilar Persebaya Surabaya Potensi Out Musim Depan

Ernando Ari memeluk Andhika Ramadhani usai laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri yang menguatkan rumor kepindahan sang kiper. (Instagram @devaniaudri_)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berpotensi kehilangan empat pemain jelang bursa transfer musim 2026/2027, mulai dari Andhika Ramadhani, Koko Ari, Oktafianus Fernando, hingga Riyan Ardiansyah. Situasi ini mengemuka setelah beredarnya momen emosional Andhika Ramadhani bersama Ernando Ari serta rumor beberapa nama lain tak masuk skema tim musim depan.

Bursa transfer belum resmi dibuka, tetapi pergerakan internal Persebaya Surabaya mulai memunculkan banyak tanda tanya. Sejumlah pemain yang musim ini menjadi pelapis hingga andalan perlahan dikaitkan dengan pintu keluar klub.

Mengapa Andhika Ramadhani Paling Dekat dengan Pintu Keluar?

Andhika Ramadhani menjadi nama yang paling santer dikabarkan hengkang dari Persebaya Surabaya usai video emosionalnya bersama Ernando Ari viral di media sosial. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @infopsby pada Minggu (24/5), keduanya terlihat menangis dan berpelukan setelah laga terakhir musim ini.

Caption unggahan tersebut semakin memperkuat sinyal perpisahan dari kiper asli Surabaya itu.

”Terima kasih & good luck! @cakdhik. Pemain yang tidak banyak drama, hasil binaan sendiri, berjuang dari tim internal sampai akhirnya debut bersama tim yang diimpikannya sejak lama,” tulis akun tersebut.

Rumor kepindahan Andhika Ramadhani mengarah ke Persik Kediri. Akun X @BaadilaOscar bahkan menyebut musim 2025/2026 menjadi musim terakhir sang kiper bersama Persebaya Surabaya.

”Dapat info bahwa musim ini adalah musim terakhir Andhika bersama Persebaya. Kabarnya akan menuju Persik musim depan. Tinggal nunggu jawaban dari Andhika terkait rumor ini,” tulis akun tersebut.

Andhika Ramadhani memang berada di momen krusial dalam karirnya karena kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Kondisi itu membuat pemain dengan nilai pasar Rp 3,04 miliar berpeluang didapat klub lain secara gratis.

Musim ini, Andhika Ramadhani tampil cukup solid ketika menggantikan Ernando Ari yang cedera. Dari total 11 pertandingan, dia mencatat 7 clean sheet, hanya kebobolan 8 gol, serta membantu Persebaya Surabaya meraih 5 kemenangan dalam 8 laga terakhir.

