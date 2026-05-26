Tangis Perpisahan Andhika Ramadhani Jadi Sinyal? 4 Pilar Persebaya Surabaya Potensi Out Musim Depan

Ernando Ari memeluk Andhika Ramadhani usai laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri yang menguatkan rumor kepindahan sang kiper. (Instagram @devaniaudri_)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berpotensi kehilangan empat pemain jelang bursa transfer musim 2026/2027, mulai dari Andhika Ramadhani, Koko Ari, Oktafianus Fernando, hingga Riyan Ardiansyah. Situasi ini mengemuka setelah beredarnya momen emosional Andhika Ramadhani bersama Ernando Ari serta rumor beberapa nama lain tak masuk skema tim musim depan.
Bursa transfer belum resmi dibuka, tetapi pergerakan internal Persebaya Surabaya mulai memunculkan banyak tanda tanya. Sejumlah pemain yang musim ini menjadi pelapis hingga andalan perlahan dikaitkan dengan pintu keluar klub.
Andhika Ramadhani menjadi nama yang paling santer dikabarkan hengkang dari Persebaya Surabaya usai video emosionalnya bersama Ernando Ari viral di media sosial. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @infopsby pada Minggu (24/5), keduanya terlihat menangis dan berpelukan setelah laga terakhir musim ini.
Caption unggahan tersebut semakin memperkuat sinyal perpisahan dari kiper asli Surabaya itu.
”Terima kasih & good luck! @cakdhik. Pemain yang tidak banyak drama, hasil binaan sendiri, berjuang dari tim internal sampai akhirnya debut bersama tim yang diimpikannya sejak lama,” tulis akun tersebut.
Rumor kepindahan Andhika Ramadhani mengarah ke Persik Kediri. Akun X @BaadilaOscar bahkan menyebut musim 2025/2026 menjadi musim terakhir sang kiper bersama Persebaya Surabaya.
Baca Juga:West Ham Degradasi, Nuno Espirito Santo Terancam Dipecat dan Gagal Raih Bonus Rp 170 Miliar
”Dapat info bahwa musim ini adalah musim terakhir Andhika bersama Persebaya. Kabarnya akan menuju Persik musim depan. Tinggal nunggu jawaban dari Andhika terkait rumor ini,” tulis akun tersebut.
Andhika Ramadhani memang berada di momen krusial dalam karirnya karena kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Kondisi itu membuat pemain dengan nilai pasar Rp 3,04 miliar berpeluang didapat klub lain secara gratis.
Musim ini, Andhika Ramadhani tampil cukup solid ketika menggantikan Ernando Ari yang cedera. Dari total 11 pertandingan, dia mencatat 7 clean sheet, hanya kebobolan 8 gol, serta membantu Persebaya Surabaya meraih 5 kemenangan dalam 8 laga terakhir.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK