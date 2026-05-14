I League Negosiasi dengan AFF, Persija Berpotensi Wakili Indonesia di Shopee Cup Musim Depan

JawaPos.com - Peluang klub Indonesia menambah wakil di ajang ASEAN Club Championship atau Shopee Cup musim depan mulai terbuka.

I League bersama PSSI saat ini dikabarkan tengah melakukan komunikasi dengan AFF untuk membahas kemungkinan tambahan slot bagi klub Indonesia.

Jika usulan tersebut diterima, maka Indonesia berpotensi mengirim tiga klub sekaligus ke kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Situasi ini tentu menjadi kabar menarik, terutama bagi Persija Jakarta yang berpeluang besar menjadi wakil tambahan dari Liga Indonesia.

Saat ini regulasi ASEAN Club Championship memang masih mengutamakan juara liga dan runner-up sebagai perwakilan resmi setiap negara.

Namun dengan format baru yang akan diikuti lebih banyak peserta musim depan, peluang penambahan slot mulai dibicarakan.

I League melihat adanya kemungkinan slot tambahan apabila ada klub dari negara tertentu yang fokus tampil di kompetisi Asia level AFC.

Kondisi tersebut dinilai bisa membuka ruang bagi negara lain untuk mendapatkan tambahan jatah peserta.