Persib Bandung Siapkan Pengalaman Spesial untuk Bobotoh di Laga Penutup Musim 2025/2026

JawaPos.com - Persib Bandung menyiapkan campaign spesial untuk menutup musim kompetisi 2025/2026. Melalui program sepanjang Mei 2026, klub ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan berkesan bagi Bobotoh.

Bukan sekadar pertandingan penutup musim, Persib Bandung mencoba membangun momen kebersamaan antara klub dan suporter melalui berbagai aktivitas serta benefit menarik yang bisa dinikmati langsung para pendukung setia. Laga melawan Persijap Jepara pada 23 Mei 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi pusat dari campaign akhir musim ini.

Pertandingan tersebut diproyeksikan menjadi ajang perayaan bersama setelah tim melewati perjalanan panjang selama satu musim penuh. Dalam program yang disiapkan, dikutip dari persib.co.id Maung Bandung akan memberikan kesempatan kepada Bobotoh untuk mendapatkan pengalaman menonton yang lebih eksklusif.

Salah satunya melalui Passport Persib, suporter yang aktif mengumpulkan stamp berpeluang memperoleh tiket VBU untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Tidak hanya bagi pendukung lama, Persib Bandung juga membuka ruang bagi Bobotoh baru. Pengguna yang baru bergabung melalui aplikasi resmi klub selama periode campaign berlangsung berkesempatan mendapatkan benefit berupa dua tiket gratis VBU Lounge untuk pertandingan kontra Persijap.

Selain itu, MemberSIB turut menghadirkan konsep interaktif lewat sistem misi dan penukaran poin. Bobotoh diajak lebih aktif mengikuti berbagai aktivitas digital yang tersedia sebelum poin tersebut dapat ditukarkan menjadi tiket pertandingan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Persib Bandung mempererat hubungan dengan suporter. Klub ingin menciptakan hubungan yang tidak hanya hadir saat pertandingan berlangsung, tetapi juga tumbuh melalui interaksi sehari-hari di ekosistem digital Persib Bandung.

Persib Bandung menilai keberadaan Bobotoh merupakan bagian penting dari identitas klub. Karena itu, campaign akhir musim ini tidak hanya berfokus pada pembagian tiket atau hadiah semata, melainkan juga menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan bermakna.

Dengan kuota program yang terbatas, Bobotoh diharapkan dapat segera mengikuti berbagai mekanisme yang telah disediakan melalui kanal digital resmi klub. Seluruh proses dibuat lebih praktis agar mudah diakses oleh seluruh pendukung Persib Bandung.