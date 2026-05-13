Setelah Lama Menepi, Dedi Kusnandar Siap Bantu Persib Bandung Pertahankan Gelar Juara Liga

Dedi Kusnandar kembali main bersama Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Dedi Kusnandar akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib Bandung setelah cukup lama menepi. Gelandang bernomor punggung 11 itu tampil saat Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).
Dalam laga penuh gengsi tersebut, Persib Bandung sukses meraih kemenangan 2-1 atas rival klasiknya, Persija. Dedi Kusnandar masuk pada menit ke-80 menggantikan Layvin Kurzawa yang mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan super league.
Dedi Kusnandar yang akrab disapa Dado itu menyebut, momen comeback terasa sangat spesial. Selain karena sudah lama tidak bermain di level tertinggi, pertandingan Persib kontra Persija juga selalu memiliki atmosfer berbeda dibanding laga lain.
Dado mengaku bersyukur kembali mendapat kesempatan tampil bersama Persib Bandung. Dia menegaskan siap memberikan kontribusi kapan pun tim membutuhkan tenaganya.
”Pastinya senang bisa kembali main. Tapi saya datang ke sini memang ingin membantu tim. Jadi kapan pun dipercaya bermain, saya harus siap,” ujar Dado saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (13/5) dikutip dari persib.co.id.
Mantan pemain Bhayangkara FC tersebut juga mengaku sempat merasakan gugup sebelum pertandingan dimulai. Hal itu dianggap wajar karena dirinya cukup lama tidak tampil dalam pertandingan kompetitif.
Meski demikian, pengalaman sebagai pemain profesional membuatnya mampu mengendalikan tekanan ketika sudah berada di atas lapangan. Dado merasa perlahan kembali menemukan ritme permainannya bersama skuad Maung Bandung.
”Kalau dibilang nervous pasti ada. Saya cukup lama tidak bermain. Tapi sebagai pemain profesional, saya harus siap menghadapi situasi apa pun. Alhamdulillah setelah masuk lapangan saya bisa mengontrol diri,” kata Dado.
Kemenangan atas Persija memang menjadi hasil penting bagi Persib Bandung dalam persaingan papan atas klasemen. Namun Dado mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas karena perjuangan menuju gelar juara masih belum selesai.
