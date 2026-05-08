Jan Olde Riekerink Siapkan Strategi Khusus saat Dewa United Tantang PSBS Biak di Bantul

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Dewa United Banten FC tengah mempersiapkan diri menghadapi laga penting pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak. Meski terjadi perubahan lokasi pertandingan dari Stadion Maguwoharjo ke Stadion Sultan Agung, Bantul, hal tersebut tidak mengurangi fokus skuad berjuluk Banten Warriors untuk mengamankan tiga poin penuh.
Pertandingan akan berlangsung pada Jumat (8/5), itu menjadi salah satu laga penentu bagi Dewa United dalam menjaga peluang finis di papan atas klasemen. Saat ini, tim asuhan Jan Olde Riekerink sedang berada dalam tren positif setelah meraih hasil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.
Pelatih asal Belanda tersebut menilai situasi menjelang akhir musim tidak pernah mudah. Menurut dia, setiap tim memiliki motivasi yang berbeda sehingga laga-laga tersisa dipastikan berlangsung ketat.
Dalam konferensi pers di Dewa United Arena, Kamis (7/5), Riekerink menyebut PSBS Biak tetap menjadi lawan yang berbahaya meski posisi mereka tidak terlalu tertekan di klasemen. Dia menilai tim asal Papua itu akan tampil tanpa beban dan berpotensi merepotkan.
”Setiap pertandingan di fase akhir musim selalu sulit. PSBS Biak memiliki pemain yang ingin membuktikan kemampuan mereka, termasuk demi mendapatkan kontrak baru musim depan,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.
Karena itu, Dewa United tidak ingin menggunakan pendekatan yang sama seperti laga sebelumnya. Tim pelatih sudah menyiapkan strategi berbeda untuk mengantisipasi agresivitas permainan lawan.
Riekerink menegaskan, setiap pertandingan membutuhkan rencana yang spesifik. Dia ingin para pemain memahami situasi pertandingan dan tetap disiplin sepanjang laga berlangsung.
Menurut dia, duel melawan PSBS Biak tidak bisa dianggap sekadar pertandingan biasa. Selain membutuhkan kemenangan, Dewa United juga harus menjaga konsistensi permainan agar tidak kehilangan momentum di tiga laga terakhir musim ini.
”Kami harus memahami bagaimana cara memenangkan pertandingan seperti ini. Persiapan dilakukan secara detail karena setiap lawan memiliki karakter yang berbeda,” kata Jan Olde Riekerink.
