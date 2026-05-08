Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 8 Mei 2026 | 18.25 WIB

Jan Olde Riekerink Siapkan Strategi Khusus saat Dewa United Tantang PSBS Biak di Bantul

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Dewa United Banten FC tengah mempersiapkan diri menghadapi laga penting pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak. Meski terjadi perubahan lokasi pertandingan dari Stadion Maguwoharjo ke Stadion Sultan Agung, Bantul, hal tersebut tidak mengurangi fokus skuad berjuluk Banten Warriors untuk mengamankan tiga poin penuh.

Pertandingan akan berlangsung pada Jumat (8/5), itu menjadi salah satu laga penentu bagi Dewa United dalam menjaga peluang finis di papan atas klasemen. Saat ini, tim asuhan Jan Olde Riekerink sedang berada dalam tren positif setelah meraih hasil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pelatih asal Belanda tersebut menilai situasi menjelang akhir musim tidak pernah mudah. Menurut dia, setiap tim memiliki motivasi yang berbeda sehingga laga-laga tersisa dipastikan berlangsung ketat.

Dalam konferensi pers di Dewa United Arena, Kamis (7/5), Riekerink menyebut PSBS Biak tetap menjadi lawan yang berbahaya meski posisi mereka tidak terlalu tertekan di klasemen. Dia menilai tim asal Papua itu akan tampil tanpa beban dan berpotensi merepotkan.

”Setiap pertandingan di fase akhir musim selalu sulit. PSBS Biak memiliki pemain yang ingin membuktikan kemampuan mereka, termasuk demi mendapatkan kontrak baru musim depan,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.

Karena itu, Dewa United tidak ingin menggunakan pendekatan yang sama seperti laga sebelumnya. Tim pelatih sudah menyiapkan strategi berbeda untuk mengantisipasi agresivitas permainan lawan.

Riekerink menegaskan, setiap pertandingan membutuhkan rencana yang spesifik. Dia ingin para pemain memahami situasi pertandingan dan tetap disiplin sepanjang laga berlangsung.

Menurut dia, duel melawan PSBS Biak tidak bisa dianggap sekadar pertandingan biasa. Selain membutuhkan kemenangan, Dewa United juga harus menjaga konsistensi permainan agar tidak kehilangan momentum di tiga laga terakhir musim ini.

”Kami harus memahami bagaimana cara memenangkan pertandingan seperti ini. Persiapan dilakukan secara detail karena setiap lawan memiliki karakter yang berbeda,” kata Jan Olde Riekerink.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Semen Padang Degradasi! Kalah Tipis dari Dewa United, Susul PSBS Biak ke Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Semen Padang Degradasi! Kalah Tipis dari Dewa United, Susul PSBS Biak ke Championship

Senin, 4 Mei 2026 | 04.39 WIB

Prediksi Dewa United vs Semen Padang: Kabau Sirah Terancam Turun Kasta! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Dewa United vs Semen Padang: Kabau Sirah Terancam Turun Kasta!

Minggu, 3 Mei 2026 | 16.52 WIB

Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia

Jumat, 1 Mei 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore